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02:05 (мск), источник: Р-Спорт

«Валенсия» в меньшинстве уступила «Лас-Пальмасу»

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Футболисты «Валенсии» проиграли «Лас-Пальмасу» в матче 20-го тура чемпионата Испании.

Источник: AFP 2018

Встреча, прошедшая в субботу в Лас-Пальмасе, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. «Валенсия» вышла вперед на пятой минуте усилиями Сантьяго Мины, но еще до перерыва Хонатан Виера (20-я) восстановил равенство. На 52-й минуте Габриэл Паулиста нарушил правила в собственной штрафной и получил сначала одну, а следом вторую желтую карточку и был удален с поля. Пенальти реализовал Хонатан Кальери. На 87-й минуте поле покинул еще один игрок «Валенсии» Рубен Везу, также получивший второй «горчичник».

«Валенсия» потерпела третье поражение в пяти последних матчах и осталась на третьем месте в турнирной таблице примеры с 40 очками. «Лас-Пальмас» набрал 14 баллов и занимает 19-ю строчку.

Лас-Пальмас 2:1
Первый тайм: 1:1
Валенсия
20.01.2018, 22:45 основной раунд: 20-й тур Gran Canaria
Главные тренеры
Франсиско Хемес "Пако" Марселино Гарсия Тораль
Голы
20′ Хонатан Вьера (Х. Кальери) 21
53′ Хонатан Кальери 9
22 Санти Мина (Н. Хиль) 5′
Составы
Леандро Чичисола 13
Алехандро Гальвес 20
Ксимо Наварро 22
Дани Кастельяно 23
Хонатан Вьера 21
Хонатан Кальери 9
Эрнан Толедо 19
Тана 24
45′ Маурисио Лемос 3
Давид Симон 2
80′ Габриэль Мартин Пеньяльба 7
Хави Кастельяно 18
73′ 76′ Самперио Бустара Хайро 16
76′ Ален Халилович 8
13 Норберту Мурара Нету 72′
3 Рубен Везу 26′ 87′
5 Габриэл Паулиста 52′ 52′
26 Тони Лато 21′
21 Мартин Монтойя 62′
6 Неманья Максимович
16 Жоффре Кондогбья
17 Франсис Кокелен 90+3′
19 Морено Родриго 68′
8 Лусиано Вьетто
22 Санти Мина 71′
9 Симоне Дзадза 71′
31 Начо Хиль 57′
7 Гонсалу Гедеш
Статистика
2 Желтые карточки 9
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 14
6 Удары в створ 8
3 Угловые 6
18 Фолы 16
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Хосе Луис Мунуэра Монтера (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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