«Валенсия» в меньшинстве уступила «Лас-Пальмасу»

Встреча, прошедшая в субботу в Лас-Пальмасе, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. «Валенсия» вышла вперед на пятой минуте усилиями Сантьяго Мины, но еще до перерыва Хонатан Виера (20-я) восстановил равенство. На 52-й минуте Габриэл Паулиста нарушил правила в собственной штрафной и получил сначала одну, а следом вторую желтую карточку и был удален с поля. Пенальти реализовал Хонатан Кальери. На 87-й минуте поле покинул еще один игрок «Валенсии» Рубен Везу, также получивший второй «горчичник».