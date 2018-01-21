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01:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Мхитарян согласился перейти в «Арсенал»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян согласился перейти в «Арсенал», информирует BBC.

Источник: AFP 2018

В противоположном направлении проследует чилийский форвард «канониров» Алексис Санчес.

По данным источника, Мхитарян пройдёт медосмотр для «Арсенала» в течение двух дней — 21 и 22 января. Лондонский клуб 20 января уладил всю бумажную работу по переходу футболиста.

Ранее главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что Санчес уйдёт в «Манчестер Юнайтед» лишь в том случае, если Мхитарян перейдёт в «Арсенал».

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