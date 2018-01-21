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00:12 (мск), источник: Р-Спорт

Пойет стал главным тренером «Бордо»

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Экс-футболист сборной Уругвая Густаво Пойет стал главным тренером французского «Бордо», сообщается на официальном сайте клуба.

Источник: AFP 2018

Специалист подписал с «Бордо» контракт сроком на полтора года. Помогать 50-летнему Пойету будут ассистенты Маурисио Тарико и Фернандо Менегаццо. Официальное представление нового тренера пройдет 22 января. Пойет сменил в «Бордо» Жослена Гурвеннека, который был отправлен в отставку в четверг.

Пойет начал карьеру главного тренера в английском «Брайтон энд Хоув Альбион», которым он руководил с 2009 по 2013 год. Позже уругваец возглавлял английский «Сандерленд» (2013−2015), греческий АЕК (2015−2016), испанский «Бетис» (2016) и китайский «Шанхай Шеньхуа» (2016−2017).

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