Пойет стал главным тренером «Бордо»

Специалист подписал с «Бордо» контракт сроком на полтора года. Помогать 50-летнему Пойету будут ассистенты Маурисио Тарико и Фернандо Менегаццо. Официальное представление нового тренера пройдет 22 января. Пойет сменил в «Бордо» Жослена Гурвеннека, который был отправлен в отставку в четверг.