Сборные Германии, Англии, Ганы, Италии, Германии и Колумбии тоже теряли своих лидеров накануне мундиалей.
Пойет стал главным тренером «Бордо»
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости.
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости.
Специалист подписал с «Бордо» контракт сроком на полтора года. Помогать 50-летнему Пойету будут ассистенты Маурисио Тарико и Фернандо Менегаццо. Официальное представление нового тренера пройдет 22 января. Пойет сменил в «Бордо» Жослена Гурвеннека, который был отправлен в отставку в четверг.
Пойет начал карьеру главного тренера в английском «Брайтон энд Хоув Альбион», которым он руководил с 2009 по 2013 год. Позже уругваец возглавлял английский «Сандерленд» (2013−2015), греческий АЕК (2015−2016), испанский «Бетис» (2016) и китайский «Шанхай Шеньхуа» (2016−2017).