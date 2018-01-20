Хет-трик Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Ньюкаслом»

Встреча, состоявшаяся в субботу в Манчестере, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Все три мяча на свой счет записал аргентинский форвард «горожан» Серхио Агуэро, который отличился на 34-й, 63-й (с пенальти) и 83-й минутах. У гостей гол забил Джейкоб Мёрфи (67).