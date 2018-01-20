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Хет-трик Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Ньюкаслом»
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. «Манчестер Сити» нанес поражение «Ньюкаслу» в матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу.
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. «Манчестер Сити» нанес поражение «Ньюкаслу» в матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, состоявшаяся в субботу в Манчестере, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Все три мяча на свой счет записал аргентинский форвард «горожан» Серхио Агуэро, который отличился на 34-й, 63-й (с пенальти) и 83-й минутах. У гостей гол забил Джейкоб Мёрфи (67).
Команда Хосепа Гвардиолы, одержавшая 21-ю победу в текущем сезоне
|Манчестер Сити
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3:1
Первый тайм: 1:0
|Ньюкасл Юнайтед
|Хосеп Гвардьола
|Рафаэль Бенитес
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|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|21
|Удары (всего)
|6
|9
|Удары в створ
|4
|18
|Угловые
|0
|5
|Фолы
|10
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Пол Тирни (Англия)