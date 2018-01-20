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20 января, источник: Р-Спорт

Хет-трик Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Ньюкаслом»

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. «Манчестер Сити» нанес поражение «Ньюкаслу» в матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу.

Источник: Reuters

Встреча, состоявшаяся в субботу в Манчестере, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Все три мяча на свой счет записал аргентинский форвард «горожан» Серхио Агуэро, который отличился на 34-й, 63-й (с пенальти) и 83-й минутах. У гостей гол забил Джейкоб Мёрфи (67).

Команда Хосепа Гвардиолы, одержавшая 21-ю победу в текущем сезоне премьер-лиги, лидирует в турнирной таблице, на 12 очков опережая ближайшего преследователя — «Манчестер Юнайтед». «Ньюкасл» (23) располагается на 15-й строчке.

Манчестер Сити 3:1
Первый тайм: 1:0
Ньюкасл Юнайтед
20.01.2018, 20:30 основной раунд: 24-й тур Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
Главные тренеры
Хосеп Гвардьола Рафаэль Бенитес
Голы
34′ Серхио Агуэро (К. Де Брейне) 10
63′ Серхио Агуэро 10
83′ Серхио Агуэро (Л. Сане) 10
7 Джейкоб Мерфи (К. Кларк) 67′
Составы
Эдерсон 31
Кайл Уокер 2
Александр Зинченко 35
Джон Стоунс 5
Николас Отаменди 30
Кевин Де Брейне 17
Давид Сильва 21
Серхио Агуэро 10
Фернандинью 25
86′ Рахим Стерлинг 7
Бернарду Силва 20
87′ Лерой Сане 19
Браим Диас 55
26 Карл Дарлоу
3 Пол Дамметт
2 Киран Кларк 78′
6 Джамал Ласкеллес
8 Джонджо Шелви
10 Мохамед Диаме
14 Исаак Хэйден
7 Джейкоб Мерфи
19 Хавьер Манкильо 66′
22 ДеАндре Йедлин
21 Хосе Луис Санмартин Хоселу 76′
9 Дуайт Гэйл
30 Кристиан Атсу 64′
17 Айосе Перес
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
21 Удары (всего) 6
9 Удары в створ 4
18 Угловые 0
5 Фолы 10
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Пол Тирни (Англия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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