«Арсенал» разгромил «Кристал Пэлас» в лондонском дерби

Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в субботу в Лондоне на «Эмирейтс», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. У победителей отличились Начо Монреаль (6-я минута), Алекс Ивоби (10-я), Лоран Косельни (13-я) и Александр Ляказетт (22-я). В составе «Кристал Пэлас» единственный мяч забил Лука Миливоевич (78-я).

Чилийский форвард «канониров» Алексис Санчес отсутствовал в заявке команды на матч, так как, согласно информации СМИ, в ближайшее время станет игроком «Манчестер Юнайтед», в то время как в «Арсенал» перейдет Генрих Мхитарян.

Мхитарян, в свою очередь, тоже пропустил гостевую встречу «Манчестер Юнайтед» с «Бернли», в которой манкунианцы одержали победу со счетом 1:0. Единственный мяч забил Антони Марсьяль (54-я).

Результаты других матчей 24-го тура, прошедших в субботу:

«Вест Хэм» — «Борнмут» — 1:1,

«Лестер Сити» — «Уотфорд» — 2:0,

«Сток Сити» — «Хаддерсфилд Таун» — 2:0,