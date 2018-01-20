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20 января, источник: Р-Спорт

«Арсенал» разгромил «Кристал Пэлас» в лондонском дерби

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Футболисты «Арсенала» разгромили «Кристал Пэлас» в лондонском дерби в рамках 24-го тура чемпионата Англии.

Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в субботу в Лондоне на «Эмирейтс», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. У победителей отличились Начо Монреаль (6-я минута), Алекс Ивоби (10-я), Лоран Косельни (13-я) и Александр Ляказетт (22-я). В составе «Кристал Пэлас» единственный мяч забил Лука Миливоевич (78-я).

Чилийский форвард «канониров» Алексис Санчес отсутствовал в заявке команды на матч, так как, согласно информации СМИ, в ближайшее время станет игроком «Манчестер Юнайтед», в то время как в «Арсенал» перейдет Генрих Мхитарян.

Мхитарян, в свою очередь, тоже пропустил гостевую встречу «Манчестер Юнайтед» с «Бернли», в которой манкунианцы одержали победу со счетом 1:0. Единственный мяч забил Антони Марсьяль (54-я).

Результаты других матчей 24-го тура, прошедших в субботу:

«Вест Хэм» — «Борнмут» — 1:1,

«Лестер Сити» — «Уотфорд» — 2:0,

«Сток Сити» — «Хаддерсфилд Таун» — 2:0,

«Эвертон» — «Вест Бромвич» — 1:1.

Арсенал 4:1
Первый тайм: 4:0
Кристал Пэлас
20.01.2018, 18:00 основной раунд: 24-й тур Emirates Stadium
Главные тренеры
Арсен Венгер Рой Ходжсон
Голы
6′ Начо Монреаль (Г. Джака) 18
10′ Алекс Ивоби (Н. Монреаль) 17
13′ Лоран Косьельни (Н. Монреаль) 6
22′ Александр Ляказетт (М. Езил) 9
4 Лука Миливоевич (К. Бентеке) 78′
Составы
Петр Чех 33
Лоран Косьельни 6
Шкодран Мустафи 20
Эктор Бельерин 24
Джек Уилшир 10
Гранит Джака 29
Мохамед Эль-Ненни 35
Александр Ляказетт 9
34′ Начо Монреаль 18
Эйнсли Мэйтланд-Найлс 30
72′ Месут Езил 11
Рейс Нелсон 61
82′ Алекс Ивоби 17
Сеад Колашинац 31
13 Уэйн Хеннесси
3 Патрик ван Анхолт
5 Джеймс Томкинс
34 Мартин Келли
4 Лука Миливоевич
18 Джеймс Макартур
24 Тимоти Фосу-Менса
11 Вильфрид Заа
17 Кристиан Бентеке
26 Бакари Сако
7 Йоан Кабай 90′
44 Джайро Ридевалд
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 9
10 Удары в створ 5
5 Угловые 10
6 Фолы 8
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Крис Кавана (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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