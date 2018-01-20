«Арсенал» разгромил «Кристал Пэлас» в лондонском дерби
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Футболисты «Арсенала» разгромили «Кристал Пэлас» в лондонском дерби в рамках 24-го тура чемпионата Англии.
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Футболисты «Арсенала» разгромили «Кристал Пэлас» в лондонском дерби в рамках 24-го тура чемпионата Англии.
Встреча, прошедшая в субботу в Лондоне на «Эмирейтс», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. У победителей отличились Начо Монреаль (6-я минута), Алекс Ивоби (10-я), Лоран Косельни (13-я) и Александр Ляказетт (22-я). В составе «Кристал Пэлас» единственный мяч забил Лука Миливоевич (78-я).
Чилийский форвард «канониров» Алексис Санчес отсутствовал в заявке команды на матч, так как, согласно информации СМИ, в ближайшее время станет игроком «Манчестер Юнайтед», в то время как в «Арсенал» перейдет Генрих Мхитарян.
Мхитарян, в свою очередь, тоже пропустил гостевую встречу «Манчестер Юнайтед» с «Бернли», в которой манкунианцы одержали победу со счетом 1:0. Единственный мяч забил Антони Марсьяль (54-я).
Результаты других матчей 24-го тура, прошедших в субботу:
«Вест Хэм» — «Борнмут» — 1:1,
«Лестер Сити» — «Уотфорд» — 2:0,
«Сток Сити» — «Хаддерсфилд Таун» — 2:0,
«Эвертон» — «Вест Бромвич» — 1:1.
|Арсенал
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4:1
Первый тайм: 4:0
|Кристал Пэлас
|Арсен Венгер
|Рой Ходжсон
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|9
|10
|Удары в створ
|5
|5
|Угловые
|10
|6
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Крис Кавана (Англия)