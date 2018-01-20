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19:00 (мск), источник: Р-Спорт

«Челси» забил «Брайтону» четыре безответных мяча

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Лондонский «Челси» обыграл в гостях «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу.

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в субботу на поле «Брайтона», завершилась со счетом 4:0 в пользу «Челси». Голы забили Эден Азар (3-я и 77-я минуты), Виллиан (6) и Виктор Мозес (89).

«Челси» с 50 очками занимает третье место в чемпионате Англии, «Брайтон» с 23 баллами идет 16-м.

Брайтон & Хоув 0:4
Первый тайм: 0:2
Челси
20.01.2018, 15:30 основной раунд: 24-й тур Falmer Stadium
Главные тренеры
Крис Хьютон Антонио Конте
Голы
10 Эден Азар 3′
22 Виллиан (М. Батшуайи) 6′
10 Эден Азар (Виллиан) 77′
15 Виктор Мозес (Ч. Мусонда) 89′
Составы
Мэтью Райан 1
79′ Коннор Голдсон 18
Маркус Зуттнер 29
Льюис Данк 5
56′ Шейн Даффи 22
36′ Эсекиэль Скелотто 21
Дэйл Стивенс 6
Дэйви Преппер 24
83′ Солли Марч 20
Хосе Искиэрдо 19
68′ Паскаль Гросс 13
Берам Каяль 7
68′ Томер Хемед 10
Гленн Маррей 17
1 Вилли Кабальеро
2 Антонио Рюдигер
28 Сесар Аспиликуэта
15 Виктор Мозес
14 Темуе Бакайоко
23 Миши Батшуайи
7 Н`Голо Канте
10 Эден Азар
27 Андреас Кристенсен 58′
30 Давид Луиз
3 Маркос Алонсо 75′
21 Давиде Дзаппакоста
22 Виллиан 81′
17 Чарли Мусонда
Статистика
3 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 14
3 Удары в створ 10
5 Угловые 3
12 Фолы 5
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Джон Мосс (Англия)
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