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«Челси» забил «Брайтону» четыре безответных мяча
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Лондонский «Челси» обыграл в гостях «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу.
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Лондонский «Челси» обыграл в гостях «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу на поле «Брайтона», завершилась со счетом 4:0 в пользу «Челси». Голы забили Эден Азар (3-я и 77-я минуты), Виллиан (6) и Виктор Мозес (89).
«Челси» с 50 очками занимает третье место в чемпионате Англии, «Брайтон» с 23 баллами идет 16-м.
|Брайтон & Хоув
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0:4
Первый тайм: 0:2
|Челси
|Крис Хьютон
|Антонио Конте
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|3
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|14
|3
|Удары в створ
|10
|5
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|5
|4
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Джон Мосс (Англия)