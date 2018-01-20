Месси за 700 миллионов, Пике за 500. Как сильно «Барса» теперь ценит своих звезд?

Источник: Спорт-Экспресс

МИЛЛИАРД ЕВРО ЗА ПИКЕ И РОБЕРТО

«Барселона» в новом году помимо зимних покупок — Филиппе Коутинью (120 миллионов евро + 40 миллионов в виде бонусов) и Йерри Мины (11,8 миллиона), — активно взялась за продление контрактов с игроками. Уже поставили подписи под новыми соглашениями Жерар Пике и Серхи Роберто. Их договоры идентичны — действуют до 2022 года, отступные 500 (да-да, пятьсот) миллионов евро. Скоро должны взяться за Самюэля Юмтити — пока что сумма его выкупа оскорбительно мала и равна цене одной ноги Неймара.

АНТИШЕЙХОВЫЕ МЕРЫ

Наученные горьким опытом потери бразильца, сбежавшего в августе в Париж в обмен на 222 миллиона евро, каталонцы стали куда внимательнее относится к отступным своих игроков. Говорят, новый контракт Лионеля Месси, подписанный в ноябре, был действительно готов еще летом, и сумма выкупа в нем равнялась 300 миллионов. Потом случился «великий исход» Неймара, и Хосеп Бартомеу в экстренном порядке повысил эту сумму до 700 миллионов — чтобы ни у кого не чесались руки и кошельки.