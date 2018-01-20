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15:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Новый кариока. Нужен ли «Спартаку» такой генерал?

Бразильские СМИ утверждают, что защитником «Ботафогу» Игором Рабеллу интересуется «Спартак». «СЭ» собрал самые интересные факты о потенциальном новичке красно-белых.

Источник: Спорт-Экспресс

Игор РАБЕЛЛУ ДА КОСТА (РАБЕЛЛУ)

Возраст: 22 года.

Место рождения: Рио-де-Жанейро.

Рост: 191 сантиметр.

Вес: 78 килограммов.

Рабочая нога: правая.

Прозвище: Генерал.

ЧТО ПИШУТ ПРО ТРАНСФЕР В БРАЗИЛИИ

Портал GloboEsporte.com первым сообщил об интересе «Спартака» к 22-летнему Рабеллу, как запасному варианту после срыва переговоров по трансферу Вериссимо. Бразильские журналисты связались с агентом защитника Анселму Пайвой, и тот подтвердил, что его клиент действительно может переехать в Россию, правда название клуба, который ведет переговоры с «Ботафогу» о трансфере, он разглашать не стал.

По информации GloboEsporte.com футболистом уже интересовались «Удинезе» и «Андерлехт». Бразильский клуб не горит желанием продавать Рабеллу, но перед действительно хорошим предложением кариоки не устоят. По их версии «хорошее предложение» начинается от 10 миллионов евро. «Удинезе» был готов заплатить всего 3,5 миллиона, поэтому получил отказ. Вероятность трансфера Игора в «Спартак» тоже невелика.

КАК ОН ЧУТЬ НЕ СТАЛ ДЗЮДОИСТОМ

Рабеллу — самый настоящий кариока, ведь он родился в Рио-де-Жанейро. При этом первым видом спорта для него стал вовсе не футбол, а дзюдо. Защитник рассказывает, что ему очень нравилось швырять соперников на татами, но через пару месяцев пришлось сменить школу, а в новой секции дзюдо не было. Зато там занимались футзалом — Рабеллу понравилось, и вскоре он перешел в большой футбол, в школу «Флуминенсе».

КАК ОН КОНКУРИРОВАЛ С БУДУЩИМ ИГРОКОМ «БАРСЕЛОНЫ»

До 16 лет защитник занимался в академии «Флуминенсе», а потом внезапно перебрался в школу «Ботафогу», принципиальных соперников «трехцветных». По словам самого Игора, он не выдержал конкуренции с Марлоном — защитником, который впоследствии перебрался из «Флуминенсе» в «Барселону», а сейчас выступает за «Ниццу».

КАК ОН ИГРАЛ ЗА «БОТАФОГУ»

В «Ботафогу» Рабеллу провел первый матч на профессиональном уровне — 29 апреля 2016-го против «Корурипи» в Кубке Бразилии.

В июне защитника отдали в аренду в команду серии Б «Наутику». Почти все лето молодой футболист безвылазно просидел в запасе — впервые он появился на поле лишь в конце августа, зато уже во втором матче за новый клуб забил первый гол.

С начала октября Рабеллу стал твердым игроком основы «Наутику» и убедил боссов «Ботафогу» в том, что такого защитника нужно возвращать.

В «Одинокую звезду» он вернулся в конце 2016-го, правда там ему снова пришлось некоторое время побыть игроком для ротации — зимой и весной прошлого года не участвовал в матчах Кубка Либертадорес, но в чемпионате штата на поле выходил регулярно.

На высшем уровне защитник дебютировал в середине мая — в первом туре бразильской серии А он попал в основу на матч с «Гремиу», но на правом фланге обороны. Однако уже со следующего тура Рабеллу составил связку с аргентинцем Хоэлем Карли в центре защиты «Ботафогу». Этот тандем сохранился до конца чемпионата — в 24 из 38 матчей серии А оплотом обороны «Одинокой звезды» были именно эти два игрока.

КАК ОН ЗАБИВАЕТ

На сегодняшний день на счету Рабеллу 4 гола на профессиональном уровне. Два мяча он забил за «Наутику», и еще дважды отличился в составе «Ботафогу».

Как мы уже упоминали, дебютный гол за «Наутику» защитник провел во втором матче в новом клубе — он замкнул навес с левого фланга.

В дальнейшем Игор забивал исключительно головой и только после подач со «стандартов».

В октябре 2016-го он отличился в матче против «Сеары» после навеса со штрафного.

Первый гол за «Ботафогу» защитник забил родному «Флуминенсе» — это случилось в апреле.

В конце октября отличился еще раз — на этот раз в матче против «Коринтианс».

ПОЧЕМУ ЕГО НАЗВАЛИ ГЕНЕРАЛОМ?

У Рабеллу удивительное для 22-летнего футболиста прозвище — Генерал. Никакого отношения к фильму «Генералы песчаных карьеров» оно не имеет. Происхождение банальное — голы защитник празднует, прикладывая руку к голове, словно отдает честь. За это его прозвали Генералом еще в «Наутику», а потом прозвище переняли и в «Ботафогу».

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