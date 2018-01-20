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«Кайрат» представил обновленный тренерский штаб
Обновленный тренерский штаб алматинского «Кайрата» готовит команду к новому сезону.
Обновленный тренерский штаб алматинского «Кайрата» готовит команду к новому сезону.
К предстоящему сезону основную команду «Кайрата» будет готовить обновленный тренерский штаб во главе с испанским специалистом Карлосом Алосом.
Основная команда уже провела первые
Штаб «Кайрата»:
Карлос Алос — главный тренер.
Николас Читино, Андрей Карпович — ассистенты главного тренера.
Олег Воскобойников — тренер по вратарям.
Джил Орриолс — тренер по физподготовке.
Алекс Аксенси — тренер по физподготовке и тренер по работе с молодыми игроками.
Роберт Бауселльс — диетолог.
Дмитрий Гусев — специалист по аналитике.
Денис Змейков — видеооператор.
Виктор Павленок — переводчик.