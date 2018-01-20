Гвардиола объяснил, почему «Манчестер Сити» отказался от Санчеса

Ранее сообщалось, что «горожане» постараются заполучить чилийского форварда «Арсенала». Согласно СМИ, стороны не смогли договориться о зарплате игрока, который уладил все детали сделки с «Юнайтед». Ожидается, что 29-летний нападающий станет игроком «красных дьяволов» в эти выходные.

«На данный момент Санчес — игрок “Арсенала”, но я думаю, что он перейдет в “Манчестер Юнайтед”. Хочу поздравить клуб с этой сделкой и пожелать удачи», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

«Мы стараемся поддерживать баланс в вопросе заработной платы. Это хорошо сказывается на команде. Я не могу отрицать того, что “Манчестер Сити” минувшим летом потратил очень много денег, но я никогда не оказывал давления на руководство. Если они считают, что тот или иной футболист запрашивает большие деньги, то я согласен. Я всегда принимаю любое решение, поскольку самое главное — интересы клуба», — добавил главный тренер.