У Габулова появился конкурент из «Фейеноорда»

Источник: Спорт-Экспресс

Голкипер взят в аренду до конца сезона с правом выкупа.

До перехода в команду из Роттердама Фермер выступал за «Аякс». В послужном списке игрока пять чемпионских титулов, дважды он завоевывал Кубок Голландии. В активе вратаря пять игр за сборную своей страны.

Фермера категорически не устраивало его положение в «Фейеноорде», где главный тренер Джованни ван Бронкхорст сделал основным голкипером австралийца Брэда Джоунса. «Я переходил не для того, чтобы сидеть на скамейке запасных», — отметил Кеннет в интервью Telegraf.nl.

Помимо Габулова и Фермера за «Брюгге» заявлены еще два вратаря — 22-летний американец Итан Хорват и 24-летний бельгиец Гийом Юбер.