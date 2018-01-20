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12:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

У Габулова появился конкурент из «Фейеноорда»

Состав «Брюгге», в который в январе этого года перешел Владимир Габулов, пополнил еще один вратарь — 32-летний голландец Кеннет Фермер из «Фейеноорда».

Источник: Спорт-Экспресс

Голкипер взят в аренду до конца сезона с правом выкупа.

До перехода в команду из Роттердама Фермер выступал за «Аякс». В послужном списке игрока пять чемпионских титулов, дважды он завоевывал Кубок Голландии. В активе вратаря пять игр за сборную своей страны.

Фермера категорически не устраивало его положение в «Фейеноорде», где главный тренер Джованни ван Бронкхорст сделал основным голкипером австралийца Брэда Джоунса. «Я переходил не для того, чтобы сидеть на скамейке запасных», — отметил Кеннет в интервью Telegraf.nl.

Помимо Габулова и Фермера за «Брюгге» заявлены еще два вратаря — 22-летний американец Итан Хорват и 24-летний бельгиец Гийом Юбер.

В чемпионате Бельгии завершился новогодний перерыв. Лидер турнира «Брюгге» завтра встречается в гостях с «Антверпом». Как раз эта игра может стать дебютной для российского голкипера. (Александр БОБРОВ).

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