И лучшие фото из их Instagram
«Атланта» заплатила рекордные для MLS деньги за 18-летнего аргентинца
Полузащитник «Индепендьенте» Эсекьэль Барко продолжит карьеру в США.
Полузащитник «Индепендьенте» Эсекьэль Барко продолжит карьеру в США.
18-летний атакующий полузащитник подписал контракт с клубом «Атланта Юнайтед», информирует официальный сайт клуба.
Сумма трансфера составила $ 15 млн, что является рекордом MLS, утверждает ESPN. Если «Атланта Юнайтед» продаст игрока до декабря 2019 года, то аргентинский клуб получат 30% от суммы трансфера, если после этой даты — 10%.
Предыдущий рекорд — $ 10 млн — был установлен в 2013 году. Именно столько «Торонто» заплатил «Роме» за Майкла Брэдли.