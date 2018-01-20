Сборные Германии, Англии, Ганы, Италии, Германии и Колумбии тоже теряли своих лидеров накануне мундиалей.
Специалист назвал аутсайдеров КПЛ-2018
Клубы казахстанской
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Клубы казахстанской
Sports.kz решил поинтересоваться у ветерана казахстанского футбола Юсупа Шадиева мнением по поводу того, кому придется трудно в будущем сезоне.
— Думаю, «Акжайыку» и «Кызыл-Жар СК» придется очень тяжело, — сказал Шадиев.
Напомним, уральцев ныне возглавляет украинец Владимир Мазяр, а петропавловцы выбрали болгарина Николу Спасова.