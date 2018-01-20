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12:22 (мск), источник: Sports.kz

Специалист назвал аутсайдеров КПЛ-2018

Клубы казахстанской Премьер-Лиги уже вовсю готовятся к новому сезону, большинство из них выбрало для сборой Турцию.

Sports.kz решил поинтересоваться у ветерана казахстанского футбола Юсупа Шадиева мнением по поводу того, кому придется трудно в будущем сезоне.

— Думаю, «Акжайыку» и «Кызыл-Жар СК» придется очень тяжело, — сказал Шадиев.

Напомним, уральцев ныне возглавляет украинец Владимир Мазяр, а петропавловцы выбрали болгарина Николу Спасова.

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