«Первый легионерский опыт». Пять фактов о новичке «Иртыша» Дору Попадюке
Sports.kz знакомит Вас с румынским полузащитником «Иртыша» Дору Попадюком.
Sports.kz знакомит Вас с румынским полузащитником «Иртыша» Дору Попадюком.
1. Для 22-летнего румына переезд в Казахстан станет первым легионерским опытом — до этого он выступал у себя на родине за «Чахлэул», «Стяуа» и «Волунтари».
2. Попадюк провел пять матчей за молодежную сборную Румынии. В национальную команду полузащитник пока не вызывался.
3. У Дору один агент с
4. Актуальная трансферная стоимость Попадюка, по данным авторитетного сайта Transfermarkt.de, — 250 тысяч евро. Максимальная была зафиксирована в марте 2015-го — 600 тысяч евро.
5. Прошлый сезон для румынского хавбека стал самым результативным в карьере, однако даже он получился не самым впечатляющим по цифрам — четыре гола и две передачи в 36 матчах.