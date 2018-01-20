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12:20 (мск), источник: Sports.kz

«Первый легионерский опыт». Пять фактов о новичке «Иртыша» Дору Попадюке

Sports.kz знакомит Вас с румынским полузащитником «Иртыша» Дору Попадюком.

1. Для 22-летнего румына переезд в Казахстан станет первым легионерским опытом — до этого он выступал у себя на родине за «Чахлэул», «Стяуа» и «Волунтари».

2. Попадюк провел пять матчей за молодежную сборную Румынии. В национальную команду полузащитник пока не вызывался.

3. У Дору один агент с экс-защитником «Арсенала», «Манчестер Сити» и сборной Франции Бакари Санья — компания Ozbey Law & Football.

4. Актуальная трансферная стоимость Попадюка, по данным авторитетного сайта Transfermarkt.de, — 250 тысяч евро. Максимальная была зафиксирована в марте 2015-го — 600 тысяч евро.

5. Прошлый сезон для румынского хавбека стал самым результативным в карьере, однако даже он получился не самым впечатляющим по цифрам — четыре гола и две передачи в 36 матчах.

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