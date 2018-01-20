Соперник «Спартака» продлил беспроигрышную серию в Примере до 9 матчей

Команда из Бильбао вышла вперёд на 13-й минуте — отличился Иньяки Уильямс. На 21-й минуте хозяева счёт сравняли — пенальти реализовал Хорхе Молина. В начале второго тайма право на 11-метровый получили гости и Рауль Гарсия был точен. Через пару минут второй пенальти был назначен в ворота «Атлетика», но в этот раз Молина не забил. Отыграться «Хетафе» удалось на 74-й минуте — отличился Родригес Анхель.