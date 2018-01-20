Соперник «Спартака» продлил беспроигрышную серию в Примере до 9 матчей
«Атлетик», который является соперником московского «Спартака» по 1/16 финала Лиги Европы, в матче 20-го тура испанской Примеры сыграл на выезде вничью с «Хетафе» — 2:2.
«Атлетик», который является соперником московского «Спартака» по 1/16 финала Лиги Европы, в матче 20-го тура испанской Примеры сыграл на выезде вничью с «Хетафе» — 2:2.
Команда из Бильбао вышла вперёд на 13-й минуте — отличился Иньяки Уильямс. На 21-й минуте хозяева счёт сравняли — пенальти реализовал Хорхе Молина. В начале второго тайма право на 11-метровый получили гости и Рауль Гарсия был точен. Через пару минут второй пенальти был назначен в ворота «Атлетика», но в этот раз Молина не забил. Отыграться «Хетафе» удалось на 74-й минуте — отличился Родригес Анхель.
«Атлетик», беспроигрышная серия которого в Примере составляет уже девять матчей, в таблице чемпионата располагается на 10-й строчке, имея в активе 26 очков.
Первый матч между «Спартаком» и «Атлетиком» состоится в Москве 15 февраля, а ответный пройдёт в Бильбао 22 февраля.
|Пепе Бордалас
|Хосе Анхель Сиганда
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|5
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|7
|6
|Удары в створ
|6
|6
|Угловые
|2
|17
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Хесус Хиль Мансано (Испания)