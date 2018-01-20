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01:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Соперник «Спартака» продлил беспроигрышную серию в Примере до 9 матчей

«Атлетик», который является соперником московского «Спартака» по 1/16 финала Лиги Европы, в матче 20-го тура испанской Примеры сыграл на выезде вничью с «Хетафе» — 2:2.

Источник: AFP 2018

Команда из Бильбао вышла вперёд на 13-й минуте — отличился Иньяки Уильямс. На 21-й минуте хозяева счёт сравняли — пенальти реализовал Хорхе Молина. В начале второго тайма право на 11-метровый получили гости и Рауль Гарсия был точен. Через пару минут второй пенальти был назначен в ворота «Атлетика», но в этот раз Молина не забил. Отыграться «Хетафе» удалось на 74-й минуте — отличился Родригес Анхель.

«Атлетик», беспроигрышная серия которого в Примере составляет уже девять матчей, в таблице чемпионата располагается на 10-й строчке, имея в активе 26 очков.

Первый матч между «Спартаком» и «Атлетиком» состоится в Москве 15 февраля, а ответный пройдёт в Бильбао 22 февраля.

Хетафе 2:2
Первый тайм: 1:1
Атлетик
19.01.2018, 23:00 Зрители: 11457 основной раунд: 20-й тур Coliseum Alfonso Perez
Главные тренеры
Пепе Бордалас Хосе Анхель Сиганда
Голы
21′ Видаль Хорхе Молина 19
74′ Родригес Анхель (Ф. Портильо) 9
11 Иньяки Уильямс (Э. Ляпорт) 13′
22 Эскудеро Рауль Гарсия 48′
Нереализованные пенальти
51′ В. Хорхе Молина 19
Составы
Эмилиано Мартинес 1
79′ Даконам Джене 2
Виторину Габриэл Антунеш 3
Хуан Торрес Руис Кала 16
Маркель Ларраньяга Бергара 5
Франсиско Портильо 12
90+2′ Мауро Арамбарри 18
67′ Видаль Хорхе Молина 19
45′ Дамиан Суарес 22
47′ Франсиско Кальдерон Молинеро 15
56′ Гаку Сибасаки 10
Родригес Анхель 9
29′ 63′ Амат Ндиай 23
Даниэль Пачеко 20
13 Эррерин Буисан Яго
3 Энрик Саборит
4 Эмерик Ляпорт
30 Унаи Нуньес 44′
15 Иньиго Лекуэ
8 Андер Итурраспе
17 Микель Рико
11 Иньяки Уильямс
14 Маркель Сусаэта 61′
7 Беньят Эчеварриа
22 Эскудеро Рауль Гарсия 68′
20 Ариц Адурис
19 Сабин Мерино 88′
28 Иньиго Кордоба
Статистика
5 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 7
6 Удары в створ 6
6 Угловые 2
17 Фолы 12
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Хесус Хиль Мансано (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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