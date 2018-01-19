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19 января, источник: Советский спорт

«Интер» договорился с «Барселоной» о переходе Рафиньи

Миланский «Интер» достиг соглашения с «Барселоной» по поводу перехода Рафиньи, сообщает sport.es.

Источник: AFP 2018

По информации издания, 24-летний бразилец переедет в Италию до конца сезона. Пункт о выкупе игрока станет обязательным в том случае, если миланский клуб выйдет в Лигу чемпионов.

Напомним, Рафинья в составе каталонского клуба принял участие в 79 матчах, забил 11 мячей и отдал восемь результативных передач.

Авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость бразильца в 15 миллионов евро.

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