Представитель Пеле опроверг его госпитализацию

Отсутствие Пеле на запланированном им к посещению мероприятии Ассоциации футбольных журналистов (FWA) в Лондоне представитель 77-летнего футболиста объяснил его нежеланием совершать утомительную поездку.

«Он не хотел совершать долгую и напряженную поездку в Лондон с большим количеством перелетов. Вот и всё», — приводит агентство Reuters слова представителя Пеле.