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Представитель Пеле опроверг его госпитализацию
Представитель бывшей звезды бразильского футбола Пеле опроверг его госпитализацию. Он заявил, что бывший спортсмен отдыхает у себя дома.
Представитель бывшей звезды бразильского футбола Пеле опроверг его госпитализацию. Он заявил, что бывший спортсмен отдыхает у себя дома.
Отсутствие Пеле на запланированном им к посещению мероприятии Ассоциации футбольных журналистов (FWA) в Лондоне представитель 77-летнего футболиста объяснил его нежеланием совершать утомительную поездку.
«Он не хотел совершать долгую и напряженную поездку в Лондон с большим количеством перелетов. Вот и всё», — приводит агентство Reuters слова представителя Пеле.
Пеле является трехкратным чемпионом мира, многократным чемпионом Бразилии в составе «Сантоса». За свою карьеру футболист забил около 1,3 тыс. голов.