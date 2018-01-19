СМИ: «Наполи» отпустит Максимовича в «Спартак» за 20 миллионов евро

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
55-летний Круз выпрыгнул из окна многоэтажного здания на съемках
Заведующий якутской больницей избил пришедшую снимать побои пациентку
Сергей Лазарев с сыном сходили в зоопарк в Майaми
Собчак обратилась к Кадырову с требованием
Принц Уильям обрился налысо
Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:00
Эспаньол
Севилья
Футбол. Зарубежный
15:30
Брайтон & Хоув
Челси
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Байер
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
18:00
Стоук Сити
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Хэм Юнайтед
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Жирона
Футбол. Зарубежный
19:00
Нант
Бордо
Футбол. Зарубежный
19.01
Хетафе2
Атлетик2
Футбол. Зарубежный
19.01
Кан0
Марсель2
Футбол. Зарубежный
19.01
Герта1
Боруссия Д1
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Сити
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Гамбург
Кельн
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Леванте
Все события
55-летний Круз выпрыгнул из окна многоэтажного здания на съемках
Стареющий безработный актер: СМИ узнали о новой роли ДиКаприо
Новый Volkswagen Jetta: первые фото
Создан автосалон только для женщин
Образцово-показательный Алиев
Kicker: Защитник сборной России стал игроком «Динамо»
Ксения Собчак окунулась в прорубь
Иванка Трамп надела розовые легинсы с розочками за $200
Найдено спасение от измен
Заведующий якутской больницей избил пришедшую снимать побои пациентку
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
10Мастер-шоу КХЛ в Астане
25Королевы ринга. Самые красивые и грозные девушки — бойцы UFC
19 января, источник: Спорт-Экспресс

СМИ: «Наполи» отпустит Максимовича в «Спартак» за 20 миллионов евро

«Наполи» готов отпустить защитника Николу Максимовича в «Спартак» не менее, чем за 20 миллионов евро, утверждает napolicalciolive.com со ссылкой на газету Il Mattino.

Именно такую цифру озвучил президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис.

Читайте также
Кто такой Никола Максимович? И зачем «Спартаку» давать за него 15 млн

Ранее спортивный директор итальянского клуба Кристиан Гинтоли сообщил, что на 26-летнего серба претендует целый ряд клубов, однако на данный момент вероятнее всего, что он переедет в «Спартак». Отмечалось, что представители Максимовича ведут переговоры для того, чтобы завершить переход в московский клуб в ближайшее время.

Максимович выступает за «Наполи» с 2016 года (сезон-2016/17 — на правах аренды). В этом сезоне защитник принял участие в 4 матчах, не отметившись результативными действиями. До перехода в клуб из Неаполя игрок обороны выступал за «Торино», «Црвену Звезду» и «Слободу».

Отметим, что Максимович привлекается к играх за сборную Сербии с 2012 года. В 2017 году он провел в составе национальной команды 3 матча, получив 1 желтую и 1 красную карточки.

Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Наполи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Он не понимает, что несет". Промес отвечает Канчельскису
Образцово-показательный Алиев
Kicker: Защитник сборной России стал игроком «Динамо»
Право на титул: Хабиб Нурмагомедов готов забрать корону
ЦСКА укрепил лидерство в турнирной таблице Евролиги
«Зенит» хочет подписать контракт с футболистом сборной Германии
Определился еще один участник плей-офф КХЛ
Круг претендентов на Смолова сузился
Спорт-Экспресс
Авто
СМИ: в России выявили масштабный «недолив» на АЗС На десятках АЗС обнаружены вредоносные программы, благодаря которым клиентам незаметно заливали в автомобили меньше топлива
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Назван самый любимый фильм зрителей всех времен В сотне лучших по версии киноманов новые картины соседствуют с проверенной классикой
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
Во Владивостоке открыли памятник Штирлицу
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Леди
Лучшие вещи недели от 600 до 3 000 рублей Если ты хочешь порадовать себя какой-то милой бюджетной безделушкой, то ищи идею в нашей статье. Мы собрали самые интересные модные находки недели.
Дети
Сергей Лазарев с сыном сходили в зоопарк в Майaми Отец и сын кормили животных.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь