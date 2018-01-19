СМИ: «Наполи» отпустит Максимовича в «Спартак» за 20 миллионов евро

Именно такую цифру озвучил президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис.

Ранее спортивный директор итальянского клуба Кристиан Гинтоли сообщил, что на 26-летнего серба претендует целый ряд клубов, однако на данный момент вероятнее всего, что он переедет в «Спартак». Отмечалось, что представители Максимовича ведут переговоры для того, чтобы завершить переход в московский клуб в ближайшее время.

Максимович выступает за «Наполи» с 2016 года (сезон-2016/17 — на правах аренды). В этом сезоне защитник принял участие в 4 матчах, не отметившись результативными действиями. До перехода в клуб из Неаполя игрок обороны выступал за «Торино», «Црвену Звезду» и «Слободу».