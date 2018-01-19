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19 января, источник: Sports.kz

«Скучаю по вам, парни»: Жерар Гоу желает «Кайрату» стать чемпионом

Бывший нападающий «Кайрата» Жерар Гоу адресовал сообщение алматинской команде, сообщает Sports.kz.

«Скучаю по вам, парни. Надеюсь, с моей командой всё будет хорошо. “Кайрат” должен стать чемпионом в этом сезоне. Мы — вместе!» — написал ивуарийский форвард в Instagram.

Напомним, в сезоне-2017 «Кайрат» занял второе место в чемпионате Казахстана, уступив «Астане» одно очко.

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