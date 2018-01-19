И лучшие фото из их Instagram
«Скучаю по вам, парни»: Жерар Гоу желает «Кайрату» стать чемпионом
Бывший нападающий «Кайрата» Жерар Гоу адресовал сообщение алматинской команде, сообщает Sports.kz.
Бывший нападающий «Кайрата» Жерар Гоу адресовал сообщение алматинской команде, сообщает Sports.kz.
«Скучаю по вам, парни. Надеюсь, с моей командой всё будет хорошо. “Кайрат” должен стать чемпионом в этом сезоне. Мы — вместе!» — написал ивуарийский форвард в Instagram.
Напомним, в сезоне-2017 «Кайрат» занял второе место в чемпионате Казахстана, уступив «Астане» одно очко.