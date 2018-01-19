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19 января, источник: Чемпионат.com

Приобретение «МЮ» Санчеса исключит возможность возвращения в клуб Роналду

Переход в «Манчестер Юнайтед» из «Арсенала» нападающего Алексиса Санчеса исключит возможность возвращения в «МЮ» форварда «Реала» Криштиану Роналду, сообщает Marca.

Источник: Reuters

По данным издания, манкунианцы больше не будут делать приобретений в январе, а летом приоритетными позициями для усиления будут центральный полузащитник и игрок обороны. Нет намерений приобретать португальца и у главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуринью, несмотря на слухи, появившиеся в последнее время.

Санчес в «Манчестер Юнайтед» будет играть под 7-м номером, под которым в английском клубе выступал именно Роналду.

Также сообщается, что Моуринью не собирается бороться за другого нападающего «Реала» — Гарета Бэйла, несмотря на слухи об интересе к валлийцу.

Главными причинами называются повышенная травматичность Бэйла и высокая трансферная стоимость.

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