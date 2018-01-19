Приобретение «МЮ» Санчеса исключит возможность возвращения в клуб Роналду

По данным издания, манкунианцы больше не будут делать приобретений в январе, а летом приоритетными позициями для усиления будут центральный полузащитник и игрок обороны. Нет намерений приобретать португальца и у главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуринью, несмотря на слухи, появившиеся в последнее время.