Приобретение «МЮ» Санчеса исключит возможность возвращения в клуб Роналду
Переход в «Манчестер Юнайтед» из «Арсенала» нападающего Алексиса Санчеса исключит возможность возвращения в «МЮ» форварда «Реала» Криштиану Роналду, сообщает Marca.
Переход в «Манчестер Юнайтед» из «Арсенала» нападающего Алексиса Санчеса исключит возможность возвращения в «МЮ» форварда «Реала» Криштиану Роналду, сообщает Marca.
По данным издания, манкунианцы больше не будут делать приобретений в январе, а летом приоритетными позициями для усиления будут центральный полузащитник и игрок обороны. Нет намерений приобретать португальца и у главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуринью, несмотря на слухи, появившиеся в последнее время.
Санчес в «Манчестер Юнайтед» будет играть под 7-м номером, под которым в английском клубе выступал именно Роналду.
Также сообщается, что Моуринью не собирается бороться за другого нападающего «Реала» — Гарета Бэйла, несмотря на слухи об интересе к валлийцу.
Главными причинами называются повышенная травматичность Бэйла и высокая трансферная стоимость.