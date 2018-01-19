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19 января, источник: Р-Спорт

Робин ван Перси вернулся в голландский «Фейенорд»

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Серебряный призер чемпионата мира-2010 по футболу в составе сборной Нидерландов Робин ван Перси вернулся в голландский «Фейенорд», сообщается на официальном сайте клуба из Роттердама.

Источник: Reuters

Как сообщается, ван Перси договорился о разрыве контракта с турецким «Фенербахче» и перешел в «Фейенорд» на правах свободного агента. Официальное представление 34-летнего форварда пройдет на стадионе «Де Кёйп» в понедельник, 22 января. Сроки контракта не сообщаются.

Ван Перси является воспитанником «Фейенорда» и выступал за команду из Роттердама с 2001 по 2004 год. Вместе с «Фейенордом» он выиграл Кубок УЕФА в сезоне-2001/02. В 2004 году голландец перешел в лондонский «Арсенал», за который играл до 2012 года, а позже выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Фенербахче».

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Ван Перси стал чемпионом Англии-2012/13 в составе «МЮ», обладателем Кубка страны-2004/05 с «Арсеналом» и двукратным победителем Суперкубка Англии (2004 — с «Арсеналом» и 2013 — с «МЮ»). В составе сборной Нидерландов становился серебряным (2010) и бронзовым (2014) призером чемпионатов мира.

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