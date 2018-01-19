Робин ван Перси вернулся в голландский «Фейенорд»

Как сообщается, ван Перси договорился о разрыве контракта с турецким «Фенербахче» и перешел в «Фейенорд» на правах свободного агента. Официальное представление 34-летнего форварда пройдет на стадионе «Де Кёйп» в понедельник, 22 января. Сроки контракта не сообщаются.

Ван Перси является воспитанником «Фейенорда» и выступал за команду из Роттердама с 2001 по 2004 год. Вместе с «Фейенордом» он выиграл Кубок УЕФА в сезоне-2001/02. В 2004 году голландец перешел в лондонский «Арсенал», за который играл до 2012 года, а позже выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Фенербахче».