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19 января, источник: ТАСС

«Зенит» хочет подписать контракт с немецким футболистом «Аякса» Юнесом

ТАСС, 19 января. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» заинтересован в приобретении немецкого полузащитника амстердамского «Аякса» Амина Юнеса. Об этом сообщает голландская газета De Telegraaf со ссылкой на слова агента футболиста Николы Инночентина.

Источник: РИА "Новости"

«Британский «Суонси» предложил «Аяксу» €10 млн за Юнеса, но это не тот клуб со спортивной точки зрения, куда Амин хочет перейти, — заявил Инночентин. — Со мной связывались представители ряда клубов, в том числе «Зенита», итальянских «Интера» и «Наполи», английского «Уотфорда», испанской «Севильи».

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Также агент опроверг слухи о том, что 24-летний Юнес уже достиг соглашения с «Наполи». «У Юнеса нет никаких договоренностей ни с одним клубом. “Наполи” не делали предложений ни “Аяксу”, ни самому футболисту», — отметил агент.

В «Аякс» Юнес перешел в июле 2015 года, до этого он играл за «Боруссию» из Менхенгладбаха, а также на правах аренды в «Кайзерслауэтерне». За три сезона в «Аяксе» полузащитник провел 96 матчей, забил 17 мячей и отдал 24 результативные передачи.

В 2017 году он дебютировал за сборную Германии. Юнес провел за национальную команду пять матчей, забил два мяча и отдал одну передачу. В том числе он дважды выходил на поле на Кубке конфедераций, который прошел в России в 2018 году, и забил один гол на турнире.

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