«Зенит» хочет подписать контракт с немецким футболистом «Аякса» Юнесом

Источник: РИА "Новости"

«Британский «Суонси» предложил «Аяксу» €10 млн за Юнеса, но это не тот клуб со спортивной точки зрения, куда Амин хочет перейти, — заявил Инночентин. — Со мной связывались представители ряда клубов, в том числе «Зенита», итальянских «Интера» и «Наполи», английского «Уотфорда», испанской «Севильи».

Также агент опроверг слухи о том, что 24-летний Юнес уже достиг соглашения с «Наполи». «У Юнеса нет никаких договоренностей ни с одним клубом. “Наполи” не делали предложений ни “Аяксу”, ни самому футболисту», — отметил агент.

В «Аякс» Юнес перешел в июле 2015 года, до этого он играл за «Боруссию» из Менхенгладбаха, а также на правах аренды в «Кайзерслауэтерне». За три сезона в «Аяксе» полузащитник провел 96 матчей, забил 17 мячей и отдал 24 результативные передачи.