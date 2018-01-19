Станимир Стоилов: Мы можем потерять ту «Астану», которой гордится Казахстан

— Станимир, прежде всего, поздравляю вас с продлением отношений с «Астаной». Болельщики столичного клуба по всему Казахстану и Европе очень надеялись, что ваш роман с чемпионом страны продлится. Какая мотивация у вас продолжить работу в «Астане»? Каких высот еще вы хотели бы достичь с командой?

— Спасибо за поздравления! Для меня большая честь, что мне вновь поручено работать с лучшим футбольным клубом Казахстана, страны, ставшей мне второй Родиной! У меня есть большая мотивация идти дальше вместе с «Астаной». На протяжении всего периода работы моего тренерского штаба у нас сложились хорошие отношения с руководством клуба, игроками и болельщиками в Казахстане, которые все вместе проделали огромную работу за 3,5 года, поэтому очень приятно продолжить работать в нашей стране. Еще одной мотивацией для меня стала возможность сыграть в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА против португальского «Спортинга». Я надеюсь, этот матч станет праздником футбола для всей страны и трибуны «Астана-Арены» будут переполнены. Надеюсь, что 15 февраля в день нашей домашней игры со «Спортингом» к столичным болельщикам присоединяться все наши фанаты из Алматы, Актобе, Актау, Шымкента, Павлодара, Костаная и других городов, которые прилетят в Астану и поддержат наш клуб, являющийся воплощением народной гордости казахстанцев!

— Как проходит первый сбор? Устраивают ли команду уровень организации УТС?

— В ОАЭ очень высокий уровень организации тренировочного процесса. Менеджмент «Астаны» создал нам все условия для плодотворной подготовки. Именно поэтому мы сюда приезжаем уже четвертый год подряд. Подготовка идет в плановом режиме. На данный момент мы, конечно же, далеки от оптимальной формы, но стараемся с каждым днем становиться сильнее. Радует, что мои футболисты стараются и выкладываются на тренировках на все 100%. Помимо самого тренировочного процесса очень важно пройти сборы без травм, и подойти полностью подготовленными и к матчам со «Спортингом», и, соответственно, к матчам чемпионата Казахстана.

— Формат двухразовых тренировок продлится до конца сбора? Не сложно ли работать игрокам в таком режиме, учитывая очень короткие каникулы, которые были у игроков из-за позднего окончания матчей Лиги Европы в прошлом году?

— Я думаю, что отпускной период для игроков был достаточен для восстановления. Футболисты не первый раз работают в подобном режиме, они понимают значение закладки фундамента в предсезонный период. Также важен процесс восстановления и между тренировками — в Эмиратах созданы оптимальные условия для этого. Если мы продолжим работать в подобном режиме, то я надеюсь, что выйдем к матчам со «Спортингом» в оптимальной форме.

— Уровень наших соперников на УТС впечатляет. Не слишком ли это большая психологическая нагрузка провести на сборах первый же матч с чемпионом России — московским «Спартаком», в составе которого выступают европейские звезды уровня Промеса?

— Мы намеренно хотели играть с самого первого матча сборов с очень сильными соперниками, чтобы понять истинный уровень нашей команды на данный момент и увидеть возможные ошибки, над которыми нам необходимо работать. Нельзя жить с закрытыми глазами — мы должны отчетливо видеть свои проблемы и исправлять их, постоянно совершенствуя свою игру.

Уровень «Астаны» очень поднялся за последние годы благодаря нашему спонсору «Самрук — Казына» и клубному менеджменту.

Мы стали одним из ведущих клубов Восточной Европы и пришло время, когда «Астана» должна играть с командами серьезного европейского уровня даже на сборах. Но для нас тяжело соответствовать поднявшемуся статусу команды — наш бюджет гораздо ниже команд такого высокого уровня и, к сожалению, наше финансирование не увеличивается, не смотря на то, что мы за три года скакнули в клубном рейтинге УЕФА с четвертой сотни до ТОП-70.

— Давайте перейдем к персоналиям. Возможные трансферы Твумаси и Кабананги не состоялись. А вы уверены, что их мотивация в «Астане» будут на должном уровне во время матчей сезона в составе столичного клуба?

— Пока время еще есть, трансферное окно в Европе открыто, поэтому, я не исключаю возможность, что переходы Твумаси или Кабананги, все же, состоятся. Естественно, это произойдет, если в клуб поступит действительно серьезное предложение от солидного клуба. Если же оба наших африканца продолжат выступление в столичном клубе, то для них должна быть хорошая мотивация остаться в «Астане»: во-первых, мои парни сыграют в 1/16 финала Лиги Европы против очень сильного соперника «Спортинга», а во-вторых они будут выступать за клуб, который пробивается в групповые стадии еврокубков и выходит в весенние стадии самых престижных европейских турниров. Вспомните, в каком статусе они перешли в «Астану» и что они из себя представляют теперь. Именно наш клуб подготовил их до уровня своих национальных сборных — Ганы, и ДР Конго, соответственно. Благодаря систематической работе, самосовершенствованию под наблюдением тренерского штаба, при всемерной поддержке руководства клуба наши африканцы сумели стать футболистами, о которых говорят в Европе и которых хотят покупать другие клубы, статусом выше нашего. Также и у Патрика и у Джуниора есть ответственность помочь своим партнерам и всему клубу идти дальше, они должны работать на 100% и развиваться. Если они продолжат работать так же усердно и демонстрировать свои лучшие качества, то интерес к ним со стороны других клубов будет еще выше и претендовать на них будут команды гораздо более серьезные, чем «Бурсаспор» или «Андерлехт».

— Не могу не спросить о физическом и функциональном состоянии одного из любимцев болельщиков Ласло Кляйнхайслера. Как он выглядит, и увидим ли мы его в контрольных встречах?

— Ласло начал работать с командой, он готовиться изо всех сил и надеемся, что он будет здоров. Мы дадим ему игровое время в товарищеских матчах, и если он наберет форму, рассчитываем, что он сможет помочь команде в сезоне. Но пока рано его называть любимчиком болельщиков, так как он провел пока за команду мало игр. Прежде чем получать индивидуальные признания, ему необходимо доказать свое право на попадание в основной состав, помочь команде выиграть чемпионат и выйти в еврокубки.

— Вернулись в клуб Алексей Щеткин и Дидар Жалмукан. С каким настроением эти парни работают на сборе? Прибавили ли они за год и соответствуют эти игроки высокому статусу футболиста «Астаны»?

— Все игроки будут готовиться играть за «Астану». Пока рано говорить о форме этих футболистов, так как мы только неделю работаем на сборе. Но и у Щеткина и у Дидара есть все необходимые качества играть за «Астану», поэтому их будущее в клубе будет зависеть только от них.

— Клуб пополнили молодые Бахтиер Зайнутдинов и Юрий Перцух. На каких позициях вы планируете их использовать? Правда ли, что Зайнутдинов по потенциалу способен играть по всей левой бровке и в будущем конкурировать с Дмитрием Шомко?

— Оба являются молодыми игроками с хорошими качествами, которые позволят им выступать в любой команде Казахстана. Сейчас им необходимо много работать, не терять голову, потому что тот футбол, в который играет «Астана», это совершенно другой футбол — игра на другой скорости, с другим ритмом. Наша игра отличается от уровня всех остальных команд Казахстана. Очень хорошо, что оба могут играть на разных позициях, тот же Зайнутдинов может сыграть, как слева, так и справа. А сможет он конкурировать с Шомко или нет, будет зависеть только от него и от его дальнейшего упорства, требовательности к себе и трудолюбия.

— Уже 15 февраля «Астана» продолжит борьбу в Лиге Европы, сыграв в историческом для всего Казахстана противостоянии — наша команда впервые пробилась в весеннюю стадию еврокубков. Нет ли у игроков ощущения, что команда уже добилась некоего фантастического достижения и остановилась в своих амбициях, подразумевая, что пройти португальский «Спортинг» нереально, учитывая статус и рейтинг клуба, возможности и подбор футболистов соперника?

— То, чего достигла «Астана» в последние 3,5 года и тот уровень, который команда показала за это время, уже является очень большим достижением. Команда держит свой высокий статус, принося баллы в футбольный рейтинг страны и, самое главное прославляя Казахстан на международной арене.

Клуб достиг высокого уровня, который тяжело будет кому-то повторить, это действительно была футбольная фантастика.

Но нельзя не мечтать и не стремиться к большему, хотя «Спортинг» намного выше уровнем, чем «Астана». Португальцы за последние годы дважды играли в финале Лиги Европы, это доказывает их высокий уровень. У них бюджет во много раз больше, чем у нас, что дает им больше возможностей на трансферном рынке. Наша задача — подойти к матчам с португальцам на верхнем пределе наших возможностей. Ну, а то, что наш соперник — безусловный фаворит в нашей пары, думаю, вы знаете и без моих комментариев.

— «Спортинг» накануне 1/16 финала Лиги Европы укрепился 4 футболистами на общую сумму более 40 миллионов евро. А нуждается ли «Астана» в усилении, и если да, то какие именно позиции вам бы хотелось укрепить?

— Если «Спортинг» так усиливается, то представьте, как нам необходимо укрепиться, чтобы с ними сыграть на равных! Вы сами видите, что в футболе в Европе в каждый клуб вкладывается большие деньги. И если наш клуб хочет развиваться, то нужно увеличивать трансферный бюджет, нужно привлекать новых игроков. Очень тяжело создать сильную, конкурентоспособную команду, но зато очень легко развалить построенное. У наших игроков есть хорошие качества, которые они продемонстрировали в еврокубках, и они за это заслуживают похвалу. Но всегда нужно одно-два хороших усиления в трансферное окно, чтобы команду сделать еще сильнее. Нашему генеральному спонсору «Самрук — Казына» сейчас нужно сделать выводы, так как если команда не будет пополняться сильными игроками, исчезнет конкуренция внутри нынешнего состава, у игроков пропадает мотивация — мы можем потерять ту «Астану», которой гордится весь Казахстан. Создать конкурентоспособный коллектив вновь будет очень архисложно.

— Нет ли у вас ощущения, что успехи «Астаны» остаются незамеченными вашими спонсорами и учредителями? Клуб добивается невероятных побед, к которым вполне применимы слова «исторические» или «грандиозные», а финансирование клуба остается на прежнем невысоком уровне? Ведь увеличение трансферного бюджета сделала бы «Астану» более конкурентоспособной на европейской арене, что добавило бы серьезных вистов в международный спортивный престиж Казахстана!

— У нас есть задержка по премиальным, футболисты и тренерский штаб за год не получили ни одной премии. Для меня эта ситуация не может быть нормальной. Мы каждый раз об этом говорим, мне уже стыдно, но дело не сдвигается с мертвой точки. Поэтому я и говорю, что если «Астана» не хочет все развалить и вновь стать маленьким клубом в Европе, нужно нормальное финансирование, а нашему спонсору необходимо выполнять все обязательства.

Необходимо платить вовремя все премии, которые заработали футболисты и весь клуб.