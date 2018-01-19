Спаллетти против «Ромы»

Источник: Спорт-Экспресс

МОУРИНЬЮ ИЛИ ПОЖИРАТЕЛЬ ЧЕРВЕЙ?

В Англии в ближайшем туре нет матчей с пестрой вывеской, но есть противостояние двух Моуринью — оригинального и рыжего. Так главного тренера «Бернли» Шона Дайча прозвали еще в 2014-м, когда он впервые вывел бордовых в премьер-лигу. «Рыжий Моуринью» такой же эпатажный, как настоящий. Дайч говорил, что сейчас не симулируют даже 14-летние, и называл себя английским динозавром, когда его спрашивали о пользе иностранных тренеров. А на этой неделе Дайчу пришлось оправдываться за свой грубый голос. Бывший игрок Дайча Серен Андерсен предположил, что это связано с поеданием червей — футболист вспомнил, как в «Бристоль Сити» тренер поднимал их с газона и пожирал на глазах у команды. Дайч снял все сомнения: «Это была шутка. Я жевал червей, потом выплевывал их и полоскал рот. Еще скажите, что я закусывал гравием!» Вот такой соперник у «МЮ» — грозный во всех смыслах.

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«ИНТЕР» ВСПОМНИТ О ПОБЕДАХ?

Серия А возвращается после небольшого перерыва. В центральном матче тура Лучано Спаллетти на «Сан-Сиро» примет свой бывший клуб. У «Ромы», как и у «Интера», зима не задалась: обе команды вылетели из Кубка Италии на стадии четвертьфинала, да и в серии А погрязли в безвыигрышных сериях. «Рома» без побед уже три матча подряд, «Интер» последний раз выигрывал 3 декабря. Для черно-синих спад особо болезненный, ведь до начала зимы «Интер» не проигрывал вообще никому и держался в лидерах. Но поражения от «Удинезе» и «Сассуоло» отбросили миланцев на третье место. Чтобы сохранить шансы на титул, Спаллетти нужно обыгрывать бывший клуб.

КТО В «ПСЖ» БУДЕТ БИТЬ ПЕНАЛЬТИ?

Сюрреализм: твоя команда побеждает 8:0, ты оформляешь покер и получаешь оценку 10,0 от L’Equipe (второй случай в истории издания), но тебя освистывают фанаты. Шла 83-я минута игры с «Дижоном», когда Кавани заработал пенальти при счете 7:0. Уругваец понимал, что сейчас очередь коллеги исполнять 11-метровый, но одна деталь должна была убедить Неймара передать право бить Кавани. Если бы уругваец забил, он обошел бы Ибрагимовича и стал бы лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ». Однако Неймар преследует свои цели, да и уговор есть уговор — форварды осенью условились исполнять пенальти по очереди. Бразилец забил, но «Парк де Пренс» его освистал. «Считаю постыдным свист болельщиков, — делился мнением защитник “ПСЖ” Менье. — Зачем вы тогда аплодируете ему, когда он обходит четверых и забивает гол?» В матче с «Лионом» Кавани снова попробует обойти Златана.

«РЕАЛ» ОКЛЕМАЛСЯ?

Зинедин Зидан никогда не испытывал такого давления: «Реал» теряет очки, игра хромает, «Барселона» побеждает, а лидер команды собрался на выход. Даже читатели газеты AS настроены на трансфер Криштиану — две трети опрошенных высказались за уход португальца. Но пока «Манчестер Юнайтед» готовит деньги, Роналду остается футболистом «Реала», а значит в его интересах прервать черную серию — «Королевский клуб» в чемпионате Испании не побеждает уже три матча подряд. Позорная статистика: отставание «Реала» от «Барселоны» выше, чем его отрыв от зоны вылета. Может быть, хоть эту деталь команда Зидана поправит — в воскресенье она как раз встречается с «Депортиво».

ЧТО СМОТРЕТЬ В ВЫХОДНЫЕ

20 января, суббота

«Арсенал» — «Кристал Пэлас». Стадион «Эмирейтс».

«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Стадион «Терф Мур».

21 января, воскресенье

«Аякс» — «Фейеноорд». 16.30. Стадион «Амстердам Арена».

«Реал» — «Депортиво». 18.15. Стадион «Сантьяго Бернабеу».

«Бетис» — «Барселона». 22.45. Стадион «Бенито Вильямарин».

«Интер» — «Рома». 22.45. Стадион «Сан-Сиро».