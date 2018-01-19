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«Эвертон» заинтересован в трансфере Варди
«Эвертон» заинтересован в приобретении форварда «Лестер Сити» Джейми Варди, пишет Sky Sports.
«Эвертон» заинтересован в приобретении форварда «Лестер Сити» Джейми Варди, пишет Sky Sports.
При этом «ириски», скорее всего, отложат предложение о покупке англичанина до летнего трансферного окна, так как уже потратили значительные суммы на нападающих Тео Уолкотта и Дженка Тосуна.
Сообщается, что главный тренер «Эвертона» Сэм Эллардайс является давним поклонником игры Варди. «Лестер» же не собирается расставаться со своим лучшим бомбардиром, контракт которого с клубом истекает в 2020 году.
В нынешнем сезоне 31-летний Варди провёл 22 матча в АПЛ и забил 9 голов.