Киммих признан лучшим игроком Германии в 2017 году

В ходе голосования Киммих набрал 45,3% голосов. Второе место занял полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер (37,8%), а замкнул тройку призёров вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген (4,7%). Отмечается, что в голосовании приняли участие 52761 человек.

В прошлом сезоне Джошуа Киммих принял участие в 27 матчах немецкой Бундеслиги (15 в основном составе), забил 6 голов и отдал 1 результативный пас. Также полузащитник в 2017 году 6 раз выходил на поле в составе сборной Германии, забил 1 гол и отдал 7 голевых пасов.