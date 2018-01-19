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15:41 (мск), источник: Газета.Ру

Капитан «Байера» Бендер продлил контракт с клубом

Капитан «Байера» Ларс Бендер продлил контракт с клубом из Леверкузена, передает пресс-служба клуба.

Источник: AP 2018

Отмечается, что новое соглашение между 28-летним хавбеком и «аспириновыми» рассчитано до лета 2021 года.

Предыдущий контракт футболиста сборной Германии с коллективом истекал в 2019-м.

На данный момент «Байер» идет на пятом месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав в 18 матчах 28 очков.

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