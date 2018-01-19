Спортсменки посоревновались на реакцию, и победителем становился тот, кто быстрее схватывал стоявшую на полу бутылку.
Капитан «Байера» Бендер продлил контракт с клубом
Капитан «Байера» Ларс Бендер продлил контракт с клубом из Леверкузена, передает
Капитан «Байера» Ларс Бендер продлил контракт с клубом из Леверкузена, передает
Отмечается, что новое соглашение между 28-летним хавбеком и «аспириновыми» рассчитано до лета 2021 года.
Предыдущий контракт футболиста сборной Германии с коллективом истекал в 2019-м.
На данный момент «Байер» идет на пятом месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав в 18 матчах 28 очков.