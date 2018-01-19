Пеле доставлен в больницу из-за истощения

В четверг 77-летний Пеле упал в обморок и был доставлен в одну из больниц Бразилии, где прошел ряд тестов. В настоящее время бразилец проходит процедуру восстановления под наблюдением врачей.

Пеле — лучший футболист ХХ века по версии Международной федерации футбола (ФИФА). В 1999 году Международный олимпийский комитет (МОК) признал бразильца спортсменом столетия, хотя тот ни разу не принимал участия в Олимпийских играх.

Пеле является единственным в мире игроком, ставшим трехкратным чемпионом мира по футболу. Он завоевал свои титулы на мировых первенствах 1958 года в Швеции, 1962 года в Чили и 1970 года в Мексике. На последнем из них его признали лучшим игроком турнира.