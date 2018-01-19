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02:02 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» вырвал победу в матче с «Леганесом» в четвертьфинале Кубка Испании

Мадридский «Реал» вырвал победу в первом матче четвертьфинальной стадии Кубка Испании.

Источник: Reuters

Команда Зинедина Зидана обыграла «Леганес» с минимальным счётом благодаря голу Марко Асенсио.

Встречу пропустили несколько ключевых футболистов «Реала», включая Криштиано Роналду и Карима Бензема.

Ответная игра состоится 24 января.

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