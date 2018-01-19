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01:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Качественный» лимит в Англии: как он работает

С сезона-2020/21 в российской премьер-лиге может появиться критерий отбора качественных легионеров. Сами критерии пока не выбраны, но РФС может взять за основу английскую модель, где уже много лет к заграничным новичкам применяются определенные требования.

Источник: Reuters

ЗАЧЕМ АНГЛИИ ЛИМИТ?

Премьер-лига зародилась в 1992 году, и тогда о сокращении числа иностранцев даже не помышляли: в первом в истории туре в стартовых составах 22 команд вышли всего 11 иностранцев на всех (не считая ирландцев)! Но к 2000 году количество легионеров в лиге уже составляло 36 процентов от общего числа, к 2004-му — 45 процентов. А 14 февраля 2005 года у «Арсенала» в заявке на матч с «Кристал Пэлас» не было вообще ни одного британца. Даже в запасе.

К тому времени в Англии уже действовал лимит: в 1999 году департамент Правительства Великобритании, ответственный за иммиграционный контроль, ужесточил правила приема на работу спортсменов из других стран.

КАКИМИ БЫЛИ ПЕРВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ?

Сначала все было просто. Великобритания тогда крепко стояла на почве Евросоюза, поэтому просто взяла пример со своих же правил в других сферах: рабочей силе из ЕС — зеленый свет, а другим нужно попотеть. Правила получения рабочей визы для футболистов не из Евросоюза были такими: он обязан был сыграть в 75 процентах матчей за свою национальную команду за последние два года. При этом средняя позиция рейтинга ФИФА этой сборной за последние два года не должна быть ниже 70-й. И даже после этого оставалась лазейка: клубы вправе были подать апелляцию, если игроку отказано в получении разрешения на работу.

ЧТО ТАКОЕ АПЕЛЛЯЦИЯ?

Часто бывало (и бывает), что игрок сначала остается без рабочей визы, так как не подходит под требования премьер-лиги. Но трансфер не срывается. После этого клуб подает апелляцию, Футбольная ассоциация созывает специальную комиссию, которая рассматривает успехи игрока. Если она посчитает футболиста «особым талантом», который может улучшить английскую премьер-лигу, то он получает разрешение. Иногда комиссия запрашивает мнение специалистов: так нападающий Андрей Крамарич в 2015-м получил рекомендацию от тренера сборной Хорватии Нико Ковача и перешел в «Лестер».

Поль ПОГБА (слева) и Алексис САНЧЕС | Источник: Reuters

ПОЧЕМУ В АНГЛИИ УЖЕСТОЧИЛИ ЛИМИТ?

Количество иностранцев не уменьшалось, а система апелляций превратилась в фарс — 79 процентов из них удовлетворялись. Несколько лет назад эксцентричный глава ФА Грей Дайк выпалил: «Премьер-лига — это чемпионат для иностранцев. Тут тренируют иностранцы, клубами владеют иностранцы, и играют иностранцы. Мы должны что-то сделать хотя бы по последнему пункту».

Сделали: в 2010 году все клубы обязали, во-первых, вносить в заявку максимум 25 человек старше 21 года, а во-вторых, в их числе должно быть сразу 8 «доморощенных» футболистов. Под этим термином подразумеваются игроки, которые до наступления 21 года в течении трех сезонов числились в любых английских или валлийских клубах. При этом «доморощенными» могут быть и не британцы — например, таковыми считаются Эктор Бельерин и Сеск Фабрегас.

КАК РАБОТАЮТ НАД КАЧЕСТВОМ ИНОСТРАНЦЕВ?

В 2015 году Футбольная ассоциация решила ужесточить правила получения рабочей визы и выдумала формулу.

Если национальная сборная игрока входит в топ-10 текущего рейтинга ФИФА, то он должен сыграть в 30 процентах ее матчей за последние два года.

Если сборная занимает место с 11-го по 20-е, то в 45 процентах игр. Если с 21-го по 30-е — в 60 процентах. Если с 31-го по 50-е — в 75 процентах. Если сборная находится в рейтинге ниже, то клубу нужно доказать «особый талант» футболиста. Как — не уточняется.

Марио ПАШАЛИЧ | Источник: AFP 2018

КОМУ ИЗ ИНОСТРАНЦЕВ ОТКАЗЫВАЛИ В РАБОЧЕЙ ВИЗЕ?

Качественную проверку не проходили многие. Например, в 2008 году ямаец Родольф Остин не получил разрешения на работу в Англии и не попал в «Стоук Сити». Украинский защитник Евгений Селин мог оказаться в «Вулверхэмптоне», но, как говорил его агент, «что-то не сложилось». Спартаковец Марио Пашалич несколько месяцев назад признался: «Самая большая проблема заключается в том, что я не могу получить разрешение на работу в Англии. Пока я не проведу достаточного количества матчей за сборную, я не смогу играть там». А три года назад Арсен Венгер поведал, что мог привезти в «Арсенал» 17-летнего Анхеля Ди Марию, но он не получил рабочую визу.

ЧТО ЕЩЕ ХОЧЕТ ИЗМЕНИТЬ ФА?

Футбольную ассоциацию беспокоит большое количество молодых иностранных футболистов, поэтому Дайк хочет изменить трактовку правила «доморощенного» игрока — им должен быть футболист, проведший в Англии три года до достижения 18 лет (сейчас до 21 года). Это правило не улучшит качество иностранцев, но увеличит число англичан, ведь ФИФА запрещает несовершеннолетним футболистам подписывать контракты с зарубежными клубами, если за границу не переехала его семья.

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