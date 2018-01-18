Последний, игравший на «Хайбери». Уолкотт покинул «Арсенал» после 12 лет в клубе

Источник: Советский спорт

«Советский спорт» вспоминает о некогда одном из самых быстрых футболистов планеты.

Тео ворвался в «Арсенал» не так чтобы стремительно. Молодой 16-летний пацан из «Саутгепмтона», замеченный Арсеном Венгером, подходил к составу, где блистал его кумир Тьерри Анри, становился игроком обоймы постепенно. И все пророчили ему большое будущее. Уолкотт был одним из ярчайших представителей британских футболистов своего поколения.

Карьера Уолкотта противоречива. С одной стороны, она просто изобилует неудачами и травмами в самый не подходящий момент. Вспомните, сколько крупных турниров пропустил футболист, когда на него рассчитывали: в голову сразу приходят чемпионаты мира 2010 и 2014 годов, а также Евро-2008 и -2016. А с другой — реактивный вингер уже в возрасте 16 лет попал в заявку сборной Англии на ЧМ-2006, стал самым молодым дебютантом в истории команды (17 лет и 75 дней) и автором самого молодого хет-трика в истории сборной (в ворота Хорватии — 4:1). А как забыть его рекорд скорости (36,7 км/ч) в матче Лиги чемпионов против «Шахтера»? Да никак!

Но Тео все равно жутко не везло. Фабио Капелло считал, что игрок слишком часто сваливался в центр, а Венгер — постоянно хвалил, но никак не мог вывести на пик. Настоящий такой пик, чтобы с налетом мирового уровня.

Пару лет назад Арсен даже предпринимал попытку переквалифицировать Уолкотта в центрального нападающего, но ничего не вышло. А по-настоящему убойный год Тео провел лишь в сезоне-2012/13, когда и забил больше двадцати голов и отдал 14 ассистов. Вот тогда он был в огне, в соку, на пике. Практически мировом.

Беда Уолкотта заключалась в нестабильности. И тут, наверное, виноват не футболист, который лежал на больничной койке ну очень часто, а физиотерапевты «Арсенала». Группа медиков в клубе и правда собралась странная: ставили на ноги быстро, но так же быстро получали совсем недавно выздоровевших игроков с рецедивами. И Тео был одним из главных клиентов этой лавочки.

По-настоящему страшно за Тео стало после того, как он порвал кресты. Будто это было вчера: матч Кубка Англии с «Тоттенхэмом» (2:0), Уолкотт получается травму и, не сильно корчась от боли, садится на носилки, с которых гордо показывает в камеру счет этой встречи «2:0». Вроде бы сильнейшее повреждение в карьере, вылет до конца сезона, а на лице улыбка, потому что главный соперник «Арсенала» в истории повержен в очередной раз.

После той травмы у Уолкотта получалось все хуже и хуже, если не брать убойного начала сезона двухлетней давности, когда под бутсами Тео горел газон, а британские журналисты носили игрока на руках. Травма крестов чуть усмирила пыл прыткого англичанина. Он стал не таким резким, взрывной скорости стало недоставать и теперь уходить на виражах от двух или трех соперников получалось с трудом. Надо было двигаться дальше.

Венгер как чувствовал. Потому и стал нагружать игрока сильнее прежнего. Он больше не выглядел легкоатлетом, с чего-то заигравшим в футбол. Вместе с татуировками, Тео обрастал мышцами и ранее не присущими ему навыками. Правда, и это не помогло.

Сейчас Уолкотту только 28 лет, и, только вдумайтесь, он провел в «Арсенале» 12 лет. Выигрывал Кубки Англии, оставался ни с чем в борьбе за ни одно чемпионство, вылетал от «Барселоны» и «Баварии» из Лиги чемпионов и многое другое.

Тео Уолкотт — последний символ «Арсенала» нулевых. Когда «канониры» еще всерьез претендовали на победу в АПЛ, когда лобби Big Four еще существовало. Когда футболисты летали по полю не в таких обтягивающих майках и не столь ярких бутсах. Уолкотт последний, кто еще видел «непобедимых». Уолкотт последний из нынешнего состава, кто играл на великом «Хайбери».