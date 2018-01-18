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18 января, источник: Советский спорт

Последний, игравший на «Хайбери». Уолкотт покинул «Арсенал» после 12 лет в клубе

Лондонский «Арсенал» сообщил, что продал Тео Уолкотта — игрока, проведшего на данный момент в клубе больше всего времени — в «Эвертон».

Источник: Советский спорт

«Советский спорт» вспоминает о некогда одном из самых быстрых футболистов планеты.

Тео ворвался в «Арсенал» не так чтобы стремительно. Молодой 16-летний пацан из «Саутгепмтона», замеченный Арсеном Венгером, подходил к составу, где блистал его кумир Тьерри Анри, становился игроком обоймы постепенно. И все пророчили ему большое будущее. Уолкотт был одним из ярчайших представителей британских футболистов своего поколения.

Карьера Уолкотта противоречива. С одной стороны, она просто изобилует неудачами и травмами в самый не подходящий момент. Вспомните, сколько крупных турниров пропустил футболист, когда на него рассчитывали: в голову сразу приходят чемпионаты мира 2010 и 2014 годов, а также Евро-2008 и -2016. А с другой — реактивный вингер уже в возрасте 16 лет попал в заявку сборной Англии на ЧМ-2006, стал самым молодым дебютантом в истории команды (17 лет и 75 дней) и автором самого молодого хет-трика в истории сборной (в ворота Хорватии — 4:1). А как забыть его рекорд скорости (36,7 км/ч) в матче Лиги чемпионов против «Шахтера»? Да никак!

Но Тео все равно жутко не везло. Фабио Капелло считал, что игрок слишком часто сваливался в центр, а Венгер — постоянно хвалил, но никак не мог вывести на пик. Настоящий такой пик, чтобы с налетом мирового уровня.

Пару лет назад Арсен даже предпринимал попытку переквалифицировать Уолкотта в центрального нападающего, но ничего не вышло. А по-настоящему убойный год Тео провел лишь в сезоне-2012/13, когда и забил больше двадцати голов и отдал 14 ассистов. Вот тогда он был в огне, в соку, на пике. Практически мировом.

Беда Уолкотта заключалась в нестабильности. И тут, наверное, виноват не футболист, который лежал на больничной койке ну очень часто, а физиотерапевты «Арсенала». Группа медиков в клубе и правда собралась странная: ставили на ноги быстро, но так же быстро получали совсем недавно выздоровевших игроков с рецедивами. И Тео был одним из главных клиентов этой лавочки.

По-настоящему страшно за Тео стало после того, как он порвал кресты. Будто это было вчера: матч Кубка Англии с «Тоттенхэмом» (2:0), Уолкотт получается травму и, не сильно корчась от боли, садится на носилки, с которых гордо показывает в камеру счет этой встречи «2:0». Вроде бы сильнейшее повреждение в карьере, вылет до конца сезона, а на лице улыбка, потому что главный соперник «Арсенала» в истории повержен в очередной раз.

После той травмы у Уолкотта получалось все хуже и хуже, если не брать убойного начала сезона двухлетней давности, когда под бутсами Тео горел газон, а британские журналисты носили игрока на руках. Травма крестов чуть усмирила пыл прыткого англичанина. Он стал не таким резким, взрывной скорости стало недоставать и теперь уходить на виражах от двух или трех соперников получалось с трудом. Надо было двигаться дальше.

Венгер как чувствовал. Потому и стал нагружать игрока сильнее прежнего. Он больше не выглядел легкоатлетом, с чего-то заигравшим в футбол. Вместе с татуировками, Тео обрастал мышцами и ранее не присущими ему навыками. Правда, и это не помогло.

Сейчас Уолкотту только 28 лет, и, только вдумайтесь, он провел в «Арсенале» 12 лет. Выигрывал Кубки Англии, оставался ни с чем в борьбе за ни одно чемпионство, вылетал от «Барселоны» и «Баварии» из Лиги чемпионов и многое другое.

Тео Уолкотт — последний символ «Арсенала» нулевых. Когда «канониры» еще всерьез претендовали на победу в АПЛ, когда лобби Big Four еще существовало. Когда футболисты летали по полю не в таких обтягивающих майках и не столь ярких бутсах. Уолкотт последний, кто еще видел «непобедимых». Уолкотт последний из нынешнего состава, кто играл на великом «Хайбери».

Уолкотт ушел из «Арсенала», но не из футбола. Его история переехала на «Гудисон Парк», где в него сто процентов поверит Сэм Эллардайс и синяя половина Ливерпуля. В Тео поверят не меньше, чем Арсен Венгер в 2006-м.

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