«Ошибка врачей едва не стоила ему карьеры». Пять фактов о новичке «Атырау» Томиславе Барбариче

1. Барбарич — воспитанник загребского «Динамо». В первой команде он числился с 2007 по 2014 год, проведя несколько сезонов в аренде в других хорватских клубах — «Локомотиве» и «Истре 1961». Затем в карьере защитника были австрийский «Штурм», хорватский «Сплит», боснийский «Сараево», бельгийский «Кортрейк» и хорватский «Рудеш».

2. Томислав был заигран за сборные Хорватии всех возрастов, однако шанса дебютировать в национальной команде так и не получил.

3. Актуальная трансферная стоимость 28-летнего хорватского центрбека — 350 тысяч евро. Пиковая, по данным Transfermarkt.de, пришлась на 2010 год — будучи игроком «Динамо» он оценивался в 1,3 миллиона евро.

4. Барбарич называет своим любимым клубом «Динамо» и «первой любовью», однако вспоминает, что даже там не обошлось без проблем. «У меня возникла неприятная ситуация с продлением контракта. Мне он не нравился — я требовал, чтобы туда внесли пункт о компенсации. Также я хотел забрать его домой и внимательно изучить с мамой и сестрой. Директор Здравко Мамич кричал, что это невозможно, оскорблял меня и грозился выгнать меня из клуба. Никогда не испытывал ничего подобного в своей жизни».