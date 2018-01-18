«Ошибка врачей едва не стоила ему карьеры». Пять фактов о новичке «Атырау» Томиславе Барбариче
Sports.kz представляет Вашему вниманию подборку интересных фактов о центральном защитнике «Атырау» Томиславе Барбариче.
Sports.kz представляет Вашему вниманию подборку интересных фактов о центральном защитнике «Атырау» Томиславе Барбариче.
1. Барбарич — воспитанник загребского «Динамо». В первой команде он числился с 2007 по 2014 год, проведя несколько сезонов в аренде в других хорватских клубах — «Локомотиве» и «Истре 1961». Затем в карьере защитника были австрийский «Штурм», хорватский «Сплит», боснийский «Сараево», бельгийский «Кортрейк» и хорватский «Рудеш».
2. Томислав был заигран за сборные Хорватии всех возрастов, однако шанса дебютировать в национальной команде так и не получил.
3. Актуальная трансферная стоимость 28-летнего хорватского центрбека — 350 тысяч евро. Пиковая, по данным Transfermarkt.de, пришлась на 2010 год — будучи игроком «Динамо» он оценивался в 1,3 миллиона евро.
4. Барбарич называет своим любимым клубом «Динамо» и «первой любовью», однако вспоминает, что даже там не обошлось без проблем. «У меня возникла неприятная ситуация с продлением контракта. Мне он не нравился — я требовал, чтобы туда внесли пункт о компенсации. Также я хотел забрать его домой и внимательно изучить с мамой и сестрой. Директор Здравко Мамич кричал, что это невозможно, оскорблял меня и грозился выгнать меня из клуба. Никогда не испытывал ничего подобного в своей жизни».
5. Перед переходом в «Штурм» врачебная ошибка едва не стоила Томаславу карьеры. «Врачи допустили большую ошибку, сказав, будто у меня проблемы с сердцем. Я прошел миллион дополнительных тестов и, к счастью, всё оказалось замечательно. Однако многие клубы думали, что у меня серьезные проблемы со здоровьем. Перед поездкой в Австрию мне пришлось сделать кучу кардиоисследований — я доказал, что совершенно здоров для занятия спортом».