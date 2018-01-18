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18 января, источник: Советский спорт

Паулиньо пропустит месяц из-за травмы ноги

Полузащитник «Барселоны» Паулиньо получил травму в первом матче ¼ финала Кубка Испании против «Эспаньола» (0:1).

Источник: AP 2018

29-летний бразилец был заменен на 54-й минуте, после чего он сразу снял бутсу и приложил лед к правому голеностопу.

Как сообщает As, у Паулиньо может быть диагностирован перелом пятой плюсневой кости. На восстановление в таком случае может потребоваться не менее месяца.

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