Испанец Надаль сначала неестественно посмеялся, однако затем принес девочке извинения.
Паулиньо пропустит месяц из-за травмы ноги
Полузащитник «Барселоны» Паулиньо получил травму в первом матче ¼ финала Кубка Испании против «Эспаньола» (0:1).
Полузащитник «Барселоны» Паулиньо получил травму в первом матче ¼ финала Кубка Испании против «Эспаньола» (0:1).
29-летний бразилец был заменен на 54-й минуте, после чего он сразу снял бутсу и приложил лед к правому голеностопу.
Как сообщает As, у Паулиньо может быть диагностирован перелом пятой плюсневой кости. На восстановление в таком случае может потребоваться не менее месяца.