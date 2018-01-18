СМИ: Моуринью одобрил возвращение Криштиану Роналду в «МЮ»

Согласно СМИ, португалец хочет покинуть «Реал» из-за разногласий с президентом клуба Флорентино Пересом. Кроме того, в первую очередь 32-летний игрок в качестве места для продолжения карьеры рассматривает именно «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью уже одобрил переход своего соотечественника. Напомним, что Моуринью и Криштиану Роналду бок о бок работали в мадридском клубе с 2010 по 2013 год. Перед уходом специалиста из «Реала» у него случился конфликт с ведущими игроками, в числе которых был и Криштиану Роналду.