СМИ: Моуринью одобрил возвращение Криштиану Роналду в «МЮ»
«Манчестер Юнайтед» приступил к изучению вопроса о вероятном возвращении в команду нападающего Криштиану Роналду, утверждает La Sexta.
«Манчестер Юнайтед» приступил к изучению вопроса о вероятном возвращении в команду нападающего Криштиану Роналду, утверждает La Sexta.
Согласно СМИ, португалец хочет покинуть «Реал»
Отмечается, что главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью уже одобрил переход своего соотечественника. Напомним, что Моуринью и Криштиану Роналду бок о бок работали в мадридском клубе с 2010 по 2013 год. Перед уходом специалиста из «Реала» у него случился конфликт с ведущими игроками, в числе которых был и Криштиану Роналду.
Форвард выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год, после чего перешел в испанскую команду за 94 миллиона евро.