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18 января, источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Моуринью одобрил возвращение Криштиану Роналду в «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» приступил к изучению вопроса о вероятном возвращении в команду нападающего Криштиану Роналду, утверждает La Sexta.

Источник: Reuters

Согласно СМИ, португалец хочет покинуть «Реал» из-за разногласий с президентом клуба Флорентино Пересом. Кроме того, в первую очередь 32-летний игрок в качестве места для продолжения карьеры рассматривает именно «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью уже одобрил переход своего соотечественника. Напомним, что Моуринью и Криштиану Роналду бок о бок работали в мадридском клубе с 2010 по 2013 год. Перед уходом специалиста из «Реала» у него случился конфликт с ведущими игроками, в числе которых был и Криштиану Роналду.

Форвард выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год, после чего перешел в испанскую команду за 94 миллиона евро.

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