Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Муж Шурыгиной избил ее второго обидчика в шоу «Первого канала»
Найдено спасение от измен
Мария Кожевникова опубликовала трогательное фото младшего сына
Угроза №1. История создания водородной бомбы в СССР
Внук Ельцина расстался с наследницей Ефремова
Текущие события
Футбол. Зарубежный
17.01
Тулуза1
Нант1
Футбол. Зарубежный
17.01
Метц3
Сент-Этьен0
Футбол. Зарубежный
17.01
Лилль1
Ренн2
Футбол. Зарубежный
17.01
Амьен1
Монпелье1
Футбол. Зарубежный
17.01
Анже3
Труа1
Футбол. Зарубежный
17.01
ПСЖ8
Дижон0
Все события
Муж Шурыгиной избил ее второго обидчика в шоу «Первого канала»
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
Алина Загитова лидирует после короткой программы на ЧЕ
СМИ: «Севилья» заинтересована в приобретении Смолова
Лили-Роуз Депп стала брюнеткой и снялась топлес
Сестра Бузовой и жена Тарасова выглядят как двойняшки (фото)
Британец порвал глотку, пытаясь сдержать чихание
В Красноярске врач уволилась после видео с танцем живота
10 жутких зданий в России, которые пощекочут вам нервы (фото)
Что купить в Доминикане, продав двушку в Москве
Фоторепортажи
9Олегу Романцеву — 64
11Символическая сборная 2017 года по версии УЕФА
19:07 (мск), источник: Советский спорт

Евгений Ловчев: У Герда Мюллера альцгеймер

Евгений Ловчев рассказал, что ему стало известно о судьбе великого бомбардира, бывшего форварда сборной ФРГ Герда Мюллера.

Источник: Советский спорт

ЧЕЛОВЕК-ГОЛ

Для начала хочу рассказать, как судьба сводила меня с Гердом Мюллером. Это великий, легендарный бомбардир сборной Германии. И так вышло, что я играл против него. В финале чемпионата Европы 1972 года в Брюсселе, сборная ФРГ обыграла сборную СССР со счетом 3:0. Все три мяча забил Герд Мюллер. Но я в этом чемпионате не играл из-за травмы. А в мае этого же года сборная СССР была приглашена на матч открытия Олимпийского стадиона в Мюнхене, где сыграла со сборной хозяев. Немцы победили 4:1, три гола забил Мюллер. Этот матч я тоже пропустил, по той же причине.

Встретились мы на поле через год. В начале сентября 1973 года сборная ФРГ приехала в Москву на товарищеский матч. В «Лужниках» мы уступили 0:1. Гол, как вы уже догадались, забил Герд. У меня где-то сохранилось фото с этого матча. Стоим мы с Мишей Фоменко и рядом Мюллер.

В 1974 году сборная ФРГ победила на чемпионате мира у себя дома. В финале немцы обыграли великую сборную Голландии — 2:1. В самом начале матча Кройф ворвался в штрафную хозяев, где его сбил Берти Фогтс. Неескенс открыл счет с пенальти. Затем немы сравняли результат, также с пенальти. А победный гол забил Герд Мюллер.

На праздничный банкет игрокам запретили брать жен. Мюллер пошел на принцип: заявил, что не только не пойдет на банкет, но и вообще уходит из сборной. Вскоре он карьеру завершил окончательно. Долгое время жил в Америке, сильно выпивал. В 90-х его отыскал Франц Беккенбауэр, поставил на ноги, дал работу в «Баварии» — Герд тренировал молодежную команду.

«ЭТОГО ЛОХМАТОГО ПОМНЮ, ОН МНЕ ВСЕ НОГИ ОТБИЛ»

Я в 90-е тренировал команду звезд эстрады. Мы провели матч с командой радио «Свобода» в Питере, а затем они пригласил нас на ответный поединок в Мюнхен. Играли мы на запасном поле Олимпийского стадиона, на меня нахлынули воспоминания — ведь на главной арене проходили матчи олимпийского турнира в 1972 году. И вот мы идем после игры с Пресняковым-старшим, Петровичем. С нами переводчик — Базил Фрейдин, он работал тогда на радио «Свобода». Видим, идет Герд Мюллер. Говорю переводчику: «Давай подойдем». Переводчик говорит ему, вот, Евгений Ловчев, защитник сборной СССР, он играл против вас. Герд посмотрел на меня, на Петровича. И говорит: «Тебя на помню, — это он мне. А затем показывает на Петровича, — А вот этого лохматого помню, он мне все ноги отбил».

И вот на днях мне в фейсбук написал тот самый Базил Фрейдкин, что великий Герд Мюллер находится в пансионате для престарелых, где проходит лечение. Я у него спросил: «Как он? Плохо — у него альцгеймер». Хотя в Германии эта новость не очень афишируется. По его словам, оплачивают лечение Франц Беккенбауэр и Ули Хенннес.

Базил спросил, не будут ли я в ближайшее время в Мюнхене, потому что он собирается навестить Мюллера в этом пансионате. Пока не буду точно.

Я решил рассказать об этом. И попросить наших читателей оставлять свои пожелания под данной статьей Герду Мюллеру. Потом я их отправлю Базилу, а он попробует передать ваши пожелания великому футболисту.

 «Шарапова в Австралии – это позор для тенниса». Британцы снова атакуют россиянку
Олимпийская (четырехкратная!) чемпионка снялась нагишом в телешоу
Алина Загитова лидирует после короткой программы на ЧЕ
СМИ: «Севилья» заинтересована в приобретении Смолова
Месси не забил пенальти за «Барселону», и это рекорд
Норвежка Экхофф выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Италии
Почему у Сергея Сироткина должно получиться в Формуле-1
Стали известны составы команд на московское дерби «Динамо» — «Спартак»
Российские биатлонистки поднялись на 5-е место в Кубке наций
Новости
Авто
Эксклюзив: шпионские снимки нового универсала Ford Focus Благодаря этим фотографиям стало ясно, что Ford готовит не только хэтчбек, но и универсал
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Муж Шурыгиной избил ее второго обидчика в шоу «Первого канала» После очередного появления в программе «Пусть говорят» 18-летняя девушка прошла полиграф в шоу «На самом деле»
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Главный архитектор Москвы назвал неблагополучными районы реновации
Спрос россиян на зарубежную недвижимость неожиданно вырос
Москва осталась вторым городом Европы по дороговизне аренды жилья для иностранцев
Леди
22 трюка, которые помогут продлить жизнь любимым вещам Рассказываем, как нельзя хранить сумки, как провести ревизию в гардеробе и как погладить рубашку без помощи утюга.
Дети
Полина Гагарина показала подросшего сына Поклонники отметили, что мальчик хорошеет с каждым годом.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Современная классика: 11 интерьеров для ценителей традиционных, но актуальных решений
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь