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15:26 (мск), источник: Чемпионат.com

У Паулиньо подозрение на перелом правой ноги

Полузащитник «Барселоны» Паулиньо получил травму в первом матче ¼ финала Кубка Испании с «Эспаньолом» (0:1).

Источник: AP 2018

Футболист появился на поле в стартовом составе, но на 56-й минуте был заменён на Ивана Ракитича.

Как сообщает AS, у бразильского футболиста подозрение на перелом пятой плюсневой кости правой ноги. Сегодня, 18 января, Паулиньо должен будет пройти медицинское обследование, после которого врачи смогут подтвердить или опровергнуть диагноз.

Если опасения подтвердятся, «Барселона» может лишиться Паулиньо минимум на месяц. Напомним, что ранее на три-четыре недели в лазарет угодил нападающий Усман Дембеле.

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