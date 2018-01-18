У Паулиньо подозрение на перелом правой ноги

Источник: AP 2018

Футболист появился на поле в стартовом составе, но на 56-й минуте был заменён на Ивана Ракитича.

Как сообщает AS, у бразильского футболиста подозрение на перелом пятой плюсневой кости правой ноги. Сегодня, 18 января, Паулиньо должен будет пройти медицинское обследование, после которого врачи смогут подтвердить или опровергнуть диагноз.