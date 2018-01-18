Редакция выбрала самые яркие снимки уходящего года
У Паулиньо подозрение на перелом правой ноги
Полузащитник «Барселоны» Паулиньо получил травму в первом матче ¼ финала Кубка Испании с «Эспаньолом» (0:1).
Полузащитник «Барселоны» Паулиньо получил травму в первом матче ¼ финала Кубка Испании с «Эспаньолом» (0:1).
Футболист появился на поле в стартовом составе, но на 56-й минуте был заменён на Ивана Ракитича.
Как сообщает AS, у бразильского футболиста подозрение на перелом пятой плюсневой кости правой ноги. Сегодня, 18 января, Паулиньо должен будет пройти медицинское обследование, после которого врачи смогут подтвердить или опровергнуть диагноз.
Если опасения подтвердятся, «Барселона» может лишиться Паулиньо минимум на месяц. Напомним, что ранее на