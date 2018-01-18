Егор Хаткевич подписал контракт с «Ислочью»

Егор является воспитанником минской «Олимпии». Первый тренер — Сергей Владимирович Зиборов. Профессиональную карьеру начал в 2005 году в борисовском БАТЭ, но играл только за дублирующий состав. Половину следующего сезона отыграл в «Лиде» на правах аренды. В 2007 Хаткевич перешел в столичный клуб МТЗ-РИПО, в составе которого дебютировал в высшей лиге, сообщает пресс-служба «Ислочи».

Есть в биографии вратаря легионерский опыт. В 2008 он отправился на полгода в аренду в шведский «Юнсель». После возвращения в Беларусь провел сезон в дублирующем составе «Витебска» (2009), три года в «Ведриче» (2010−2012). После хорошей игры в Речице футболисту поступило предложение из высшей лиги, и в 2013 он стал основным голкипером «Гомеля».