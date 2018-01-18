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15:22 (мск), источник: Прессбол

Егор Хаткевич подписал контракт с «Ислочью»

Белорусский голкипер Егор Хаткевич подписал контракт с «Ислочью».

Егор является воспитанником минской «Олимпии». Первый тренер — Сергей Владимирович Зиборов. Профессиональную карьеру начал в 2005 году в борисовском БАТЭ, но играл только за дублирующий состав. Половину следующего сезона отыграл в «Лиде» на правах аренды. В 2007 Хаткевич перешел в столичный клуб МТЗ-РИПО, в составе которого дебютировал в высшей лиге, сообщает пресс-служба «Ислочи».

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Есть в биографии вратаря легионерский опыт. В 2008 он отправился на полгода в аренду в шведский «Юнсель». После возвращения в Беларусь провел сезон в дублирующем составе «Витебска» (2009), три года в «Ведриче» (2010−2012). После хорошей игры в Речице футболисту поступило предложение из высшей лиги, и в 2013 он стал основным голкипером «Гомеля».

Дальше были два сезона в «Нафтане» (2014−2015) и два года в «Торпедо"-БелАЗе (2015−2017). В составе жодинского клуба выиграл свой первый трофей — Кубок Беларуси. В минувшем чемпионате за «автозаводцев» Хаткевич сыграл 10 матчей, в которых пропустил 7 мячей. Также в его активе 5 игр «на ноль».

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