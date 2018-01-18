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14:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Зидан не включил Роналду в заявку на матч Кубка Испании с «Леганесом»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду вновь не сыграет в Кубке Испании.

Источник: Reuters

Мадридцы вышли в ¼ финала, однако португалец в нынешнем розыгрыше на поле ещё не выходил.

Сегодня, 18 января, «Реал» на выезде сыграет против «Леганеса», но Роналду снова не был включён в заявку. Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан взял на первую четвертьфинальную игру 19 футболистов, однако португальца среди них не оказалось.

Начало — в 23:30 мск.

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