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Зидан не включил Роналду в заявку на матч Кубка Испании с «Леганесом»
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду вновь не сыграет в Кубке Испании.
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду вновь не сыграет в Кубке Испании.
Мадридцы вышли в ¼ финала, однако португалец в нынешнем розыгрыше на поле ещё не выходил.
Сегодня, 18 января, «Реал» на выезде сыграет против «Леганеса», но Роналду снова не был включён в заявку. Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан взял на первую четвертьфинальную игру 19 футболистов, однако португальца среди них не оказалось.
Начало — в 23:30 мск.