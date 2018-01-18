Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Муж Шурыгиной избил ее второго обидчика в шоу «Первого канала»
Пара из США сбросила больше 250 килограмм, чтобы заняться сексом
Мария Кожевникова опубликовала трогательное фото младшего сына
В Китае взорвали христианскую церковь
Внук Ельцина расстался с наследницей Ефремова
Текущие события
Футбол. Зарубежный
17.01
Тулуза1
Нант1
Футбол. Зарубежный
17.01
Метц3
Сент-Этьен0
Футбол. Зарубежный
17.01
Лилль1
Ренн2
Футбол. Зарубежный
17.01
Амьен1
Монпелье1
Футбол. Зарубежный
17.01
Анже3
Труа1
Футбол. Зарубежный
17.01
ПСЖ8
Дижон0
Все события
Муж Шурыгиной избил ее второго обидчика в шоу «Первого канала»
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах
Новый Volkswagen Jetta: первые фото
Создан автосалон только для женщин
Месси не забил пенальти за «Барселону», и это рекорд
Норвежка Экхофф выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Италии
Лили-Роуз Депп стала брюнеткой и снялась топлес
Сестра Бузовой и жена Тарасова выглядят как двойняшки (фото)
Пара из США сбросила больше 250 килограмм, чтобы заняться сексом
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
За переезд на Дальний Восток заплатят 1 млн рублей
В Англии бывшую церковь выставили на продажу
Фоторепортажи
9Олегу Романцеву — 64
11Символическая сборная 2017 года по версии УЕФА
14:53 (мск), источник: Sports.kz

Представители региональных федераций выдвинули кандидатуру Джаксыбекова на пост президента КФФ

В офисе Казахстанской федерации футбола состоялась онлайн-конференция с участием генерального секретаря Азамата Айтхожина и представителей региональных федераций.

Главным вопросом обсуждения стала предстоящая 10 февраля внеочередная Конференция, которая состоится в Астане.

Как известно, президент Казахстанской федерации футбола Сеильда Байшаков подал в отставку. Представители региональных федераций единогласно приняли решение выдвинуть кандидатуру Адильбека Джаксыбекова на пост президента КФФ.

«Адильбек Джаксыбеков ранее возглавлял федерацию футбола нашей страны. Именно при нем казахстанский футбол сделал качественный шаг вперед. Национальная сборная радовала своей игрой отечественных болельщиков, а клубы, благодаря повышению общего уровня чемпионата, стабильно стали демонстрировать успешные результаты в международных матчах. По всей стране появились футбольные центры, которые дали возможность заниматься любимым видом спорта тысячам мальчишек. При нем работа по популяризации этого вида спорта не прекращалась, была массовость… Также стоит упомянуть, что в 2014 году Казахстан впервые принял у себя Конгресс УЕФА, что автоматически дало признание нашего футбола мировым сообществом. Считаем, что при Адильбеке Рыскельдиновиче наш футбол продолжит свое поступательное развитие», — отметили представители региональных федераций.

По итогам голосования на внеочередной Конференции станет известен новый президент Казахстанской федерации футбола.

Наставник Головкина обвинил Альвареса во лжи и назвал «велосипедистом»
Алина Загитова лидирует после короткой программы на ЧЕ
СМИ: «Севилья» заинтересована в приобретении Смолова
Месси не забил пенальти за «Барселону», и это рекорд
Норвежка Экхофф выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Италии
Почему у Сергея Сироткина должно получиться в Формуле-1
Стали известны составы команд на московское дерби «Динамо» — «Спартак»
Российские биатлонистки поднялись на 5-е место в Кубке наций
Новости
Авто
Эксклюзив: шпионские снимки нового универсала Ford Focus Благодаря этим фотографиям стало ясно, что Ford готовит не только хэтчбек, но и универсал
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Муж Шурыгиной избил ее второго обидчика в шоу «Первого канала» После очередного появления в программе «Пусть говорят» 18-летняя девушка прошла полиграф в шоу «На самом деле»
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Спрос россиян на зарубежную недвижимость неожиданно вырос
Стало известно имя исполнителя альфрейной росписи, найденной в одной из квартир в центре Петербурга
В Италии открылся первый хостел для бездомных разведенных мужчин
Леди
22 трюка, которые помогут продлить жизнь любимым вещам Рассказываем, как нельзя хранить сумки, как провести ревизию в гардеробе и как погладить рубашку без помощи утюга.
Дети
Полина Гагарина показала подросшего сына Поклонники отметили, что мальчик хорошеет с каждым годом.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь