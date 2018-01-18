Представители региональных федераций выдвинули кандидатуру Джаксыбекова на пост президента КФФ

«Адильбек Джаксыбеков ранее возглавлял федерацию футбола нашей страны. Именно при нем казахстанский футбол сделал качественный шаг вперед. Национальная сборная радовала своей игрой отечественных болельщиков, а клубы, благодаря повышению общего уровня чемпионата, стабильно стали демонстрировать успешные результаты в международных матчах. По всей стране появились футбольные центры, которые дали возможность заниматься любимым видом спорта тысячам мальчишек. При нем работа по популяризации этого вида спорта не прекращалась, была массовость… Также стоит упомянуть, что в 2014 году Казахстан впервые принял у себя Конгресс УЕФА, что автоматически дало признание нашего футбола мировым сообществом. Считаем, что при Адильбеке Рыскельдиновиче наш футбол продолжит свое поступательное развитие», — отметили представители региональных федераций.