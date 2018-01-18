Испанец Надаль сначала неестественно посмеялся, однако затем принес девочке извинения.
«Бордо» объявил об увольнении главного тренера
«Бордо» сегодня объявил об уходе Жослена Гурвеннека с поста главного тренера команды.
«Бордо» сегодня объявил об уходе Жослена Гурвеннека с поста главного тренера команды.
Как сообщает официальный сайт французского клуба, временно исполнять обязанности наставника будет тренер по физподготовке Эрик Бедуэ.
Гурвеннек возглавил «Бордо» в 2016 году, а в прошлом сезоне под его руководством клуб занял шестое место в чемпионате Франции.
В текущем сезоне клуб после 21 тура занимает в таблице Лиги 13-е место, находясь от зоны вылета в двух очках. В последних шести встречах «Бордо» потерпел пять поражений.