«Бордо» объявил об увольнении главного тренера

Источник: AP 2018

Как сообщает официальный сайт французского клуба, временно исполнять обязанности наставника будет тренер по физподготовке Эрик Бедуэ.

Гурвеннек возглавил «Бордо» в 2016 году, а в прошлом сезоне под его руководством клуб занял шестое место в чемпионате Франции.