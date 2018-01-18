«Атырау» продлил контракт с 35-летним легионером
Сербский нападающий Предраг Сикимич подписал новый контракт с «Атырау». Об этом сообщает HotSport.rs.
Сербский нападающий Предраг Сикимич подписал новый контракт с «Атырау». Об этом сообщает HotSport.rs.
В «Атырау» Сикимич перешел летом 2017 года. В 15 матчах казахстанской
До «Атырау» 35-летний Сикимич выступал за «Црвену Звезду», с которой становился чемпионом Сербии в сезоне 2015/16. На родине он также выступал за «Войводину», «Смедерево», «Раднички Крагуевац», «Рад» и «Сартид». Из зарубежных клубов в активе Скимича значатся тайский «Сингтаруа», греческие «Керкика» и «Эгиниакос», российские «Амкар» и «Урал», бельгийский «Льерс».
Новый контракт Сикимича с «Атырау» рассчитан до конца сезона-2018. В августе сербскому футболисту исполнится 36 лет. Не исключается, что этот контракт может стать последним в его карьере, которая началась в 2000 году.