«Атырау» продлил контракт с 35-летним легионером

В «Атырау» Сикимич перешел летом 2017 года. В 15 матчах казахстанской премьер-лиги он забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Также серб играл в финале Кубка страны, в котором его клуб уступил «Кайрату» (0:1).

До «Атырау» 35-летний Сикимич выступал за «Црвену Звезду», с которой становился чемпионом Сербии в сезоне 2015/16. На родине он также выступал за «Войводину», «Смедерево», «Раднички Крагуевац», «Рад» и «Сартид». Из зарубежных клубов в активе Скимича значатся тайский «Сингтаруа», греческие «Керкика» и «Эгиниакос», российские «Амкар» и «Урал», бельгийский «Льерс».