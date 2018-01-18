«Челси» обыграл «Норвич» и вышел в 1/16 финала Кубка Англии по футболу

Основное и дополнительное время встречи, состоявшейся в среду в Лондоне, завершилось со счетом 1:1. На 55-й минуте Миши Батшуайи вывел «Челси» вперед, а уже в компенсированное ко второму тайму время счет сравнял Джамал Льюис. Полузащитник «Челси» Педро на 117-й минуте был удален с поля за две желтые карточки, а на последней минуте дополнительного времени судья удалил форварда «синих» Альваро Морату. В серии пенальти точнее оказались хозяева — 5:3.