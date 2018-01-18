«Челси» обыграл «Норвич» и вышел в 1/16 финала Кубка Англии по футболу

Основное и дополнительное время встречи, состоявшейся в среду в Лондоне, завершилось со счетом 1:1. На 55-й минуте Миши Батшуайи вывел «Челси» вперед, а уже в компенсированное ко второму тайму время счет сравнял Джамал Льюис. Полузащитник «Челси» Педро на 117-й минуте был удален с поля за две желтые карточки, а на последней минуте дополнительного времени судья удалил форварда «синих» Альваро Морату. В серии пенальти точнее оказались хозяева — 5:3.
В четвертом раунде Кубка страны 28 января «Челси» сыграет с «Ньюкаслом».
В других матчах-переигровках 1/32 финала «Суонси» дома нанес поражение «Вулверхэмптону» (второй дивизион) — 2:1, а «Уиган» (третий дивизион) на своем поле разгромил «Борнмут» — 3:0.