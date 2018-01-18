Европейские клубы установили рекорд по затратам на трансферы летом 2017 года

Прошлым летом клубы из Европы в сумме потратили почти € 5,6 млрд на приобретение новичков. Предыдущий рекорд был установлен годом ранее и составлял € 4 млрд. Почти € 1 млрд был также потрачен клубами на приобретения в январское трансферное окно 2017 года. Таким образом, за год европейские команды потратили на усиление своих составов в сумме почти € 7 млрд.

80% от рекордных € 5,6 млрд во время летнего трансферного окна потратили клубы из топ-5 европейских лиг (Англия, Италия, Франция, Испания и Германия). Было проведено десять трансферов с суммами свыше € 50 млн. Шесть из них вошли в топ-20 самых дорогих трансферов в истории европейского футбола.