«Шанхай Шанган»: без Виллаш-Боаша, но с бразильцами и Ахмедовым
Соперником «Спартака» в контрольном матче на сборе в ОАЭ сегодня станет китайский клуб «Шанхай Шанган».
Соперником «Спартака» в контрольном матче на сборе в ОАЭ сегодня станет китайский клуб «Шанхай Шанган».
Он достаточно молод (в конце 2017-го ему исполнилось всего 12 лет), но быстро попал в число ведущих в Поднебесной. Принадлежит крупнейшей компании Shanghai International Port Group, управляющей шанхайским портом. Отсюда и название — «Шанхай Шанган» или «Шанхай ШИПГ». Возможно, в недалеком будущем он получит другое имя: в этом году власти страны призвали футбольные клубы перестать использовать названия госкорпораций и компаний.
Шанхайцы амбициозны. Наравне с «Гуанчжоу Эвергранд», «Шаньдуном Лунэн» и «Тяньцзинем Цюаньцзянь» входят в число самых богатых в Китае. И могли позволить те траты на трансферы, которые сделали в последние
«Шанхай Шанган» укрепился до того, приобретя бразильцев Халка, Оскара, Элкесона, представителя Узбекистана Ахмедова, аргентинца Конку и взяв на роль играющего португальского тренера Рикарду Карвалью. Лимит в Китае ужесточился, потому не все из них имели возможность в прошлом сезоне выходить на поле. Но бразильское трио играло почти всегда — за исключением тех матчей, которые
Очень много матчей был вынужден пропустить и главный тренер шанхайцев Андре
При этом Перейре придется учесть новые правила, касающиеся формирования состава команды на матчи чемпионата страны. Число легионеров ограничено тремя, в «старте» обязательно должен быть молодой игрок в возрасте до 23 лет, а всего в игре должно быть задействовано как минимум столько же молодых футболистов, сколько и иностранных.
В Шанхае вполне довольны Халком, при котором раскрылся талант У Лэя. Бразильский и китайский футболисты — главные бомбардиры команды и коллекционеры призов прошлого сезона. Вместе с Оскаром эта троица может попортить нервы любому сопернику. Но, конечно, разница в классе между «Спартаком» и «Шанхаем Шанган» велика.