Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стареющий безработный актер: СМИ узнали о новой роли ДиКаприо
В Красноярске врач уволилась после видео с танцем живота
Подросткам, напавшим в Перми с ножами на школьников, предъявлено обвинение
Васильева рассказала о домогательствах в кинематографе в СССР
Кейт Бланшетт вышла на красную дорожку в сияющем платье
Текущие события
Футбол. Зарубежный
17.01
ПСЖ8
Дижон0
Футбол. Зарубежный
17.01
Генгам0
Лион2
Футбол. Зарубежный
17.01
Анже3
Труа1
Футбол. Зарубежный
17.01
Амьен1
Монпелье1
Футбол. Зарубежный
17.01
Лилль1
Ренн2
Футбол. Зарубежный
17.01
Метц3
Сент-Этьен0
Футбол. Зарубежный
17.01
Тулуза1
Нант1
Все события
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
Новый «Гелик»: Mercedes обновил легендарный внедорожник
Самые популярные автомобили в мире: рейтинг
Почему «Спартак» играет с командой Халка, а не с «МЮ»?
Медведева vs Загитова: кто королева льда?
Кристина Агилера, Миранда Керр и Кэти Перри блистали на показе
Анна Седокова примерила яркое мини-платье
Британец порвал глотку, пытаясь сдержать чихание
В Красноярске врач уволилась после видео с танцем живота
10 жутких зданий в России, которые пощекочут вам нервы (фото)
Что купить в Доминикане, продав двушку в Москве
Фоторепортажи
14Денис Юсков — чемпион Европы! Лучшие кадры
18Матч Звезд КХЛ в Астане
17 января, источник: Советский спорт

Номинация «Провал сезона»: «Реал», Роналду и Зидан

Всех волнует один единственный вопрос — что происходит с лучшим клубом мира, который тренирует лучший на данный момент тренер и за который выступает лучший на планете игрок?

«Реал» Зинедина Зидана за два последних сезона выиграл все и даже больше, но было понятно, что счастье не может длиться вечно. Рано или поздно проблемы должны были появиться. И сейчас самое время их о них поговорить.

В чемпионате мадридцы не выигрывают три матча кряду и теперь отстают от лидера «Барселоны» на 19 очков, имея матч в запасе. Но это ничего не меняет — борьба за чемпионство окончена.

Нет ничего удивительного, что в сложившейся ситуации все вокруг пытаются найти «козла отпущения». Отсюда разговоры об отставке Зидана, эгоизме Криштиану и замене Бензема на форварда, попадающего по пустым воротам с двух метров (могли бы пригласить на просмотр Погребняка).

Понять чувства болельщиков королевского клуба можно. После двух сказочных сезонов наступил непростой момент, когда нужно осознать, что команда уже не та, и ее нужно перестраивать. А самое неприятное, что для этого нужно время. Но болельщики не любят ждать.

Из 18 матчей в Ла Лиге этого сезона «Реал» выиграл только половину и уже успел четырежды проиграть, причем трижды дома. Поразительно, но от зоны вылета «сливочные» отстают на 16 очков, а от лидера чемпионата на 19. Когда такое было?

И в Лиге чемпионов все не слава богу. Уступили лидерство в группе «Тоттенхэму» и получили в первом же раунде плей-офф в соперники «ПСЖ». Что сделает сумасшедшая атака парижан с обороной Мадрида, страшно представить.

В тяжелой ситуации команду должен тащить на себе лидер. И это Роналду. Но чем чаще португалец твердит, что он лучший игрок всех времен и народов, тем хуже он играет. К тому же, сам Криштиану прекрасно понимает, что это неправда. Правда, вряд ли в этом признается.

Поговаривают, что партнеры устали от эгоизма Криштиану и даже не прочь, чтобы он «Реал» покинул. Сложно комментировать слухи, но одно можно сказать наверняка: если уж болельщики и пресса устали от самолюбования «лучшего», что уж говорить об игроках, которые проводят с ним почти все свое время?

В 14 матчах чемпионата «лучший» забил 4 гола, один из которых с пенальти. В Лиге чемпионов он забил уже 9, но там и без него Мадрид бы вышел из группы. Откровенно слабая в этом сезоне «Боруссия» была не в состоянии навязать мадридцам борьбу за выход в плей-офф. Голы Криштиану нужны команде в чемпионате, но их нет. Почему? А все потому, что португалец слишком часто думает о том, что он лучший. На мысли о команде у него просто нет времени.

Разговоры о том, что Роналду несчастлив и мечтает о возвращении в «МЮ» уже порядком поднадоели. Они ведутся каждый год и возникают примерно в один и тот же момент — когда «Реал» проигрывает. Просто сейчас поводов стало больше.

Наверняка недоволен своим положением в клубе Карим Бензема. С каждой игрой торсида «Реала» его все больше ненавидит. Не потому, что он плохой парень и имел отношение к скандальному делу Матье Вальбуэна, нет. Просто Карим нашел себе новое амплуа — из нападающего топ-класса он превратился в убийцу голевых моментов. А решение руководства продать Альваро Морату в «Челси» сделало вариант игры с Бензема на острие безальтернативным. И с этим нужно как-то жить.

Изменилось отношение болельщиков и к Зидану. Все громче разговоры о его отставке и все дальше воспоминания о былых победах. Но такова участь тренера «Реала» — самого титулованного и успешного клуба мира. В Мадриде без колебаний распрощались с Дель Боске, Йерро, Раулем и Касильясом. Для Зидана вряд ли сделают исключение.

Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Шарапова в Австралии – это позор для тенниса». Британцы снова атакуют россиянку
Олимпийская (четырехкратная!) чемпионка снялась нагишом в телешоу
Почему «Спартак» играет с командой Халка, а не с «МЮ»?
Медведева vs Загитова: кто королева льда?
Дзюбу зовут в «Енисей»: обзор главных трансферных слухов среды
«Зенит» стал самым прибыльным клубом Европы в 2016 году
Претенденты на поездку в Пхенчхан выступят на КМ в Антхольце
«ПСЖ» забил восемь голов «Дижону», Неймар оформил покер
«Эспаньол» победил «Барселону» в дерби, Месси не забил пенальти
Спорт-Экспресс
Авто
Девушки Детройта: в суровом городе — суровый дефицит красоты Наша галерея стендисток с Североамериканского моторшоу (и не только!)
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах Актриса отметила, что ситуация улучшается благодаря студиям Netflix и Amazon
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Главный архитектор Москвы назвал неблагополучными районы реновации
Спрос россиян на зарубежную недвижимость неожиданно вырос
Москва осталась вторым городом Европы по дороговизне аренды жилья для иностранцев
Леди
Знаменитости, которые выкладывают селфи «без макияжа», но врут Звезды выкладывают свои селфи, утверждая, что они отказались от косметики, а на самом деле выясняется, что без помады, туши и румян дело не обошлось
Дети
9 вещей, которые на самом деле изобрели дети Мы собрали удивительные открытия и изобретения, без которых трудно представить современную жизнь и которые меняют ее прямо сейчас. А главное, все их сделали дети
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Современная классика: 11 интерьеров для ценителей традиционных, но актуальных решений
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь