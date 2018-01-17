Кто такой Никола Максимович? И зачем «Спартаку» давать за него 15 млн

Источник: AFP 2018

Здравствуйте, в эфире постоянная рубрика «Чемпионата» под названием «Ты кто такой?». Как обычно, герой выпуска — иностранный футболист, который может перейти в один из топ-клубов России. Никола Максимович — сербский защитник «Наполи», который готов покинуть команду, в которой он не проходит в состав. А «Спартак», по информации нескольких СМИ, может взять его в аренду или даже купить.

Как он играет?

Важное предупреждение. Хотя Максимович уже полтора года играет за «Наполи», имя в Италии он сделал в «Торино». Поэтому имеет смысл сделать основной акцент именно на «Торино».

«Быки» взяли его в аренду летом 2013 года. 23-летний центральный защитник сходу попал в основу команды, которая в том сезоне стала сенсацией. Ну как сенсацией… с нюансами. Тренер Джампьеро Вентура, которого тогда превозносили в Италии, собрал симпатичную провинциальную команду. Правда, когда её через год-два раскупили, оказалось, что слово «провинциальную» было главным. Чиро Иммобиле не заиграл в «Боруссии», Алессио Черчи — в «Атлетико». Маттео Дармиан сел на лавку в «МЮ», а сам Вентура не справился со сборной Италии…

А пока Максимович составил связку с Камилем Гликом. Исходя из физических данных обоих, можно предположить, что Глик выдвигался из линии, а Максимович страховал, но на самом деле всё было наоборот. Серб — подвижный и агрессивный игрок. Лучший в «Торино» по отборам, он был полезен и в игре с мячом.

Сейчас Джампьеро Вентура нам знаком как любитель 4−4−2 с широкими флангами атаки, но в «Торино» он ставил другой футбол. В течение трёх сезонов, которые Максимович проработал под его руководством, тренер по ходу сезона переходил с 4−4−2 на 5−3−2, причём последняя схема была основной. Что нужно знать о Максимовиче в этом контексте: при игре с тремя защитниками он был центральным, и именно он отвечал за продвижение мяча в атаку. Серб тащил мяч либо отдавал вертикальную передачу. По количеству обводок за игру он был пятым в команде в первый сезон и вторым (!) во второй. В конце первого сезона «Торино» выкупил его у «Црвены Звезды».

На второй сезон «Торино» заметно изменился (минус Иммобиле, Черчи, плюс Квальярелла, Бруно Перес), но базовая формация осталась прежней: 5−3−2 с Николой в центре обороны. Бруно Перес тащил мяч в атаку на правом фланге, планом-Б был Максимович. При 4−4−2 он также был ведущим в связке, выдвигался на игрока с мячом и на перехват передач (лучший в команде по перехватам в сезоне 2014/15), отвечал за первый пас.

В начале третьего сезона Никола неудачно съездил в сборную: получил перелом пятой плюсневой кости левой ноги и выбыл на четыре месяца. Корреляции между его присутствием на поле и количеством пропущенных голов нет. В его отсутствие «Торино» провёл 15 матчей в Серии А, в них пропустил 20 голов. А в 16 матчах, которые Максимович провёл на поле, пропустил 22 гола. В последних турах защитник перестал попадать в состав.

Почему не играет в «Наполи»?

Летом 2016 года Вентура ушёл из «Торино». Собрался уходить и Максимович. А поскольку клуб и новый тренер Синиша Михайлович не хотели его отпускать, Никола стал игнорировать тренировки. Конфликт зашёл так далеко, что на очередной вопрос журналистов о ситуации с игроком Михайлович ответил: «Не знаю, он мёртв для меня».

Тем не менее Максимович был настолько жив, что «Наполи» отдал за него 20 млн евро. Вообще-то, трансфер мог состояться и на год раньше, но летом 2015-го президент «Торино» Урбано Каиро отказался продавать защитника за 12 млн евро. Следующим летом, когда сам игрок начал саботировать тренировочный процесс, он уступил: отдал в аренду за пять млн евро с обязательным выкупом через год ещё за 15 млн евро. Кроме денег, в Турин отправился Мирко Вальдифьори — это тоже была часть сделки.

Предполагалось, что в Неаполе Максимович заменит Кулиду Кулибали, по которому сделал предложение «Челси». Но всё пошло не так. Переговоры с «Торино» шли трудно, прорыв случился только после демарша серба. В итоге трансфер был оформлен 31 августа поздно вечером — и Кулибали тоже остался в «Наполи».

Никола получил свой шанс, правда, Маурицио Сарри ставил его не вместо Кулибали, а вместо Рауля Альбиоля.

Получилось не очень: первые два матча, в которых Максимович принял участие, команда проиграла, и он вернулся в запас. 32-летний Альбиоль был слабее индивидуально, но не терял концентрацию и страховал Кулибали. В итоге, за весь сезон серб сыграл только в восьми матчах в Серии А. Статистика неутешительная: с ним в составе команда проиграла три матча из восьми, пропуская в среднем 1,6 гола за игру. Без него «Наполи» проиграл один матч из 30, пропуская в среднем 0,7 гола за игру. Статистический портал tacticsplatform.com приводит данные, что с Максимовичем в составе «Наполи» пропускает на 12% ударов за игру больше, чем без него.

В новом сезоне ничего не изменилось. Сарри настолько не любит ротировать состав, что это можно назвать его главным недостатком. А Максимович по стилю — замена не Альбиолю, а всё-таки Кулибали, чуть ли не главному футболисту в нынешнем «Наполи». В общем, места ему объективно нет.