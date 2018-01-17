«NO WAR! DO VAR»: на родине футбола сдались новым технологиям

Источник: РИА "Новости"

В консервативной Англии впервые засчитали гол с помощью системы VAR в официальном турнире. И пусть пока это всего лишь Кубок Англии, родоначальники футбола расписались в том, что без реформ обойтись уже не получится.

Что такое VAR?

Аббревиатура «VAR» расшифровывается как Video assistant referee. В рамках этой системы помощники арбитра, сидящие перед экранами мониторов, помогают главному судье принимать правильные решения в спорных ситуациях. Система видеокамер позволяет им следить за всем происходящим на поле, почти исключая вариант появления «мёртвых зон». Да-да, прямо как в антиутопии Оруэлла.

Изначально предполагалось, что VAR может использоваться для принятия четырёх видов решения: пенальти, красные карточки, голы (и нарушения правил перед ними), а также карточки, направленные не по адресу. Арбитр может просить о помощи сам, но и команда помощников имеет право обратить внимание главного рефери на спорный эпизод.

Почему VAR это круто?

Ну, во-первых, это возможность разгрузить судей. И речь здесь не только о том, что футбол стал куда более динамичным. Решение нацелено и на психологическую разгрузку рефери. Сейчас цена ошибки для них очень высока, и любой прокол вызывает чудовищный шквал негатива в соцсетях и медиа.

Во-вторых, выдохнут сами болельщики. Если повторы введут повсеместно, пропадут сомнения в беспристрастности судьи, а аргумент «я не видел момента» больше аргументом не будет вовсе. Все же помнят, как быстро футбольные противостояния перерастают в банальные споры о том, кого больше обидели судьи? Если зритель успокоится и поймёт, что решения принимаются на основе объективных правил, в которых нет места человеческому фактору, футбола в футболе (простите за каламбур) станет куда больше. Да, на первых порах ошибок избежать не получится, но конечный результат должен быть именно таким.

Почему VAR навредит футболу?

Представьте на минутку. Вы сидите на трибунах. Финал с участием вашей команды. До конца — каких-то несколько минут. Ваши парни бегут в атаку. Подход к воротам… ГОООООООЛ! Что? Гола нет? Или всё же есть? Точно нет. Счёт на табло изменился. Или не изменился? Почему все бегут к судье? ЧТО ПРОИСХОДИТ?!



Вот в этом и заключается главная претензия к VAR. Многие из нас привыкли к тому, что футбол — это как первосортная голливудская картина — только без сценария. С этой вот магией прямого эфира и непрекращающейся динамикой. Здесь важен каждый момент, и если судья показывает на центр поля — это значит только одно: можно начинать громко кричать.

Будет ли так с VAR — большой вопрос. Главные критики этой системы уверены, что она уничтожит футбол в том виде, в котором он есть у нас сейчас. К тому же, как показывает практика, использование системы не гарантирует отсутствие ошибок, и даже после просмотра повтора судьи порой принимают неверные решения. Хоть и в куда меньшем объёме.

Где уже ввели эту систему?

Если говорить о топ-чемпионатах, первыми в этом вопросе стали итальянцы и немцы. Среди прочих стран — Португалия, Бельгия и даже Южная Корея.

Италия, спустя чуть более 10 лет после громкого скандала с коррупцией, с ходу решила использовать повторы в футбольном первенстве. Говорить однозначно о степени успешности эксперимента пока не приходится. Местное издание La gazzetta dello sport регулярно пишет о случаях ошибочного принятия решений после просмотра эпизода арбитром. Роберто Розетти считает, что Италия пока отстаёт от других стран по работе с повторами, но отмечает, что спорить с судьями в серии А стали куда меньше. Именно бывший глава судейского корпуса России сейчас отвечает за внедрение VAR в Италии.

В Германии введение системы повторов и вовсе сопровождалось скандалом. Спустя несколько туров после начала чемпионата прошла информация о том, что судьи получили рекомендации использовать систему VAR в любой спорной ситуации. Самое странное, что представители клубов узнали об этом лишь некоторое время спустя. Ещё больше ситуация накалилась, когда бывшего арбитра Хельмута Круга, курировавшего направление VAR в немецком футболе, обвинили в давлении на судейскую группу в матче «Шальке» с «Вольфсбургом». История закончилась кадровыми перестановками, а Круга отправили в отставку.

Очевидно, что в Европе введение системы VAR пока не решило проблем с судейством. Но федерации, которые взяли курс на её внедрение, едины в том, что это верный путь развития футбола. Пока же они терпеливо сглаживают острые углы методом проб и ошибок.

Ждать ли VAR в России?

Появление системы в России выглядит логичным, учитывая тот факт, что в нашей стране проводился первый эксперимент с её работой на крупном турнире — Кубке конфедераций. Тогда было задействовано 4 российских стадиона, и все они готовы к введению повторов. Это стадионы в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.



О готовности ввести систему говорят ещё в одном городе России — Краснодаре. Боссы одноимённого клуба уже установили необходимое оборудование, а 3 декабря на матче РФПЛ «Краснодар» — «Ахмат» это оборудование впервые испытали.