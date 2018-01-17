Игрок «Ливерпуля» Флэнаган приговорен к общественным работам за нападение на девушку

Как отмечает издание, 25-летнему футболисту, ранее признавшему вину по этому делу, предстоит бесплатно отработать 40 часов.
Инцидент произошел в ночь на 22 декабря в Ливерпуле. В ходе первого заседания суда 2 января было отмечено, что оба участника конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения. Судья тогда сообщила, что получила записи с камер видеонаблюдения, которые свидетельствуют о том, что игрок напал на девушку и несколько раз ударил ее.
Джон Флэнаган дебютировал за основную команду «Ливерпуля» в 2011 году. В общей сложности в составе «красных» защитник провел 51 игру и забил один мяч, завоевав Кубок английской лиги в сезоне-2011/12. В текущем сезоне Флэнаган принял участие лишь в одном матче.