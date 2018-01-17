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14:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Рафинья Алькантара согласовал контракт с «Интером»

Полузащитник «Барселоны» Рафинья Алькантара может сменить клубную прописку в январе.

Источник: AP 2018

Футболист интересен «Интеру», и, по информации Mundo Deportivo, переход может быть оформлен уже 17 января.

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«Интер» готов предложить за 24-летнего полузащитника € 30−35 млн и не намерен больше ждать. Камнем преткновения может стать требование «Барселоны». Каталонцы хотят выручить с продажи Рафиньи € 40 млн плюс € 5 млн в бонусах. Нерадзурри считают такую цену завышенной, тем более что Алькантара не играл с апреля прошлого года.

Отмечается, что футболист уже согласовал личный контракт с миланцами. Переход Рафиньи Алькантары будет зависеть от сегодняшней встречи спортивного директора «Интера» Пьеро Аузилио с каталонскими коллегами.

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