Рафинья Алькантара согласовал контракт с «Интером»

Футболист интересен «Интеру», и, по информации Mundo Deportivo, переход может быть оформлен уже 17 января.

«Интер» готов предложить за 24-летнего полузащитника € 30−35 млн и не намерен больше ждать. Камнем преткновения может стать требование «Барселоны». Каталонцы хотят выручить с продажи Рафиньи € 40 млн плюс € 5 млн в бонусах. Нерадзурри считают такую цену завышенной, тем более что Алькантара не играл с апреля прошлого года.