Роналду просит зарплату как у Месси и грозится уйти из «Реала». Куда?

Источник: AFP 2018

В Мадриде сложилась ситуация, которая привести к трансферу Криштиану. Но его способны купить только два европейских клуба.

СЛИВ ЧЕРЕЗ АГИРРЕ

Два месяца назад в Испании разорвалась информационная бомба — в эфире программы El Chiringuito de Jugones, популярной испанской спортивной передачи на канале Mega, журналист Эду Агирре заявил: «Криштиану Роналду намерен покинуть мадридский “Реал” 30 июня 2018 года, потому что не чувствует должной поддержки от руководства клуба». Агирре в Испании пользуется репутацией человека, имеющего близкие и доверительные отношения с Роналду, который часто освещает события, связанные с футбольной и нефутбольной жизнью «сливочных», поэтому испанские коллеги в разговоре с «СЭ» выразили уверенность — какую бы цель ни преследовала эта информация, она поступила Агирре напрямую от португальца. А значит — заслуживает внимания.

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Показательный момент — Роналду приветствует Эду Агирре в толпе журналистов и перебрасывается с ним парой фраз.

MONEY, MONEY, MONEY MUST BE FUNNY IN THE RICH MAN'S WORLD

Делая заявление, Агирре уже во втором предложении сказал: «Причина не в деньгах», и тем самым лишь привлек к денежному вопросу повышенное внимание. И если тогда, в ноябре, еще можно было рассматривать какие-то иные причины, почему Роналду хочется уехать из Мадрида, то уже в декабре сам же португалец и расставил все точки над «i». «Роналду хочет больше» — с такой «шапкой» вышла испанская Marca после победы «Реала» на клубном чемпионате мира, объясняя в подзаголовке, что речь идет о желаемом повышении зарплаты, которое приблизило бы его к Лионелю Месси и Неймару.

При взгляде на оклады аргентинца и бразильца сразу понимаешь, что так расстраивает Криштиану. Его баснословный мадридский гонорар — 21 миллион евро в год (без учета бонусов) — словно растворяется в воздухе на фоне 36 миллионов, которые Неймар зарабатывает в Париже, и 50 миллионов, которые полагаются Лео по его новому контракту. Интересно, о чем подумал главный перфекционист планеты, недавно получивший свой четвертый «Золотой мяч» за пять лет, когда подсчитал, что получает примерно 40% годового дохода Месси и 60% — Нея? Счел себя нищим?

Не будем забывать, что над Роналду до сих пор висит гильотина судебного иска от Налоговой службы Испании, которая требует вернуть 14,7 миллиона евро неуплаченных налогов (со всеми штрафами, просрочками и комиссиями там, скорее всего, набегут 20 миллионов), а ведь у португальца еще и четвертый ребенок родился осенью — в конце концов, семью кормить надо! Поэтому тот факт, что Криштиану в ноябре решил не пересматривать условия нового контракта, который подписал с «Реалом» в 2016 году, может означать, что его просто не устроила сумма, указанная в графе «з/п». И передав громкую новость Агирре, Роналду сделал ее достоянием общественности, чтобы повысить давление на руководство «Королевского клуба». Ведь, как уверен португалец, «лучшему — лучшее».

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ПЕРЕС НЕ ДЕРЖИТ СЛОВО

По информации из нескольких испанских и португальских источников, больше всего Роналду обидело то, что Флорентино Перес не сдержал свое слово. Между футболистом и президентом существовала договоренность — контракт, который португалец продлил в конце 2016-го, будет переподписан на улучшенных финансовых условиях после завершения сезона-2016/17 в случае итогового успеха. Сложно отрицать невероятную успешность прошлого сезона для «Реала» — испанское чемпионство, «ушастый» Кубок в Лиге чемпионов с дублем Криштиану в финале против «Ювентуса» (4:1).

Португалец справедливо рассчитывал на повышение оклада, но Перес о договоренности «забыл». Все намеки, прямые и косвенные, не принесли результатов — и Роналду возмутился. Перес ответил тем же — сегодня появились новости о том, что президент «сливочных» дал игроку и его агенту Жорже Мендешу карт-бланш на поиски нового клуба. А Marca опубликовала заметку, главная мысль которой — в такой сложный для клуба момент не время думать о деньгах, Криш.

На самом деле, все очень просто — уже в следующем месяце португальцу исполнится 33 года, и Перес, как опытный бизнесмен, видит все меньше смысла в дополнительных инвестициях в неумолимо стареющий актив.

КТО МОЖЕТ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ РОНАЛДУ?

Тем не менее, несмотря на возраст, Transfermarkt.de прямо сейчас оценивает стоимость Роналду в 120 миллионов евро. Разумеется, потенциальному покупателю придется выложить намного больше — ведь вслед за игроком потянутся бесконечные спонсорские и рекламные контракты, что со временем благотворно скажется на клубной казне. Минувшим летом Forbes попытался представить, сколько на самом деле может стоить португалец, — получилось около 400 миллионов. И это только та сумма, которую попросит Перес.

Прибавьте к этому зарплату в 30−35 миллионов в год (на понижение Криштиану не пойдет, но и больше этой «вилки», скорее всего, не сможет выторговать), договор на 3−4 года (на меньший срок футболист вряд ли согласится), плюс бонусы и подъемные… В общем, очереди из желающих пригласить к себе Роналду ждать не стоит — 600−700 миллионов относительно свободных денег есть сейчас, пожалуй, только у двух клубов мира.

1. «ПСЖ». Вариант с парижанами уже какое-то время обсуждается в прессе. Во-первых, президентов двух клубов связывают дружеские отношения. Во-вторых, в Париже очень хотят увидеть Роналду. В-третьих, в Мадриде очень хотят увидеть Неймара. Идеальное совпадение — обмен футболистов более чем возможен, о дополнительных финансовых условиях сказать что-то сложно. Ясно одно — катарские владельцы парижского клуба найдут деньги на повышенный оклад Криштиану.

2. «Манчестер Юнайтед». О желании вернуться в английский клуб не раз упоминал сам футболист. В Манчестере Роналду будут рады, к тому же, если Жозе Моуринью сохранит тренерский пост, произойдет легендарное португальское воссоединение. Их тандем в свое время славно пошумел в Мадриде.

ЧТО ЖЕ ПРОИЗОЙДЕТ?

Судя по всему, Перес не будет повышать Роналду зарплату, а он — оставаться в «Реале» на прежних условиях.

Все, конечно, может измениться — футбольный мир непредсказуем. Но велика вероятность, что летом, после чемпионата мира, Криштиану действительно сменит клуб. Какой бы выбор он ни сделал, «Реал» быстро справится с его потерей. Мадридский трон святым местом не назовешь, но долго пустовать он точно не будет.